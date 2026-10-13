Popularni turski glumac promijenio izgled i zapalio mreže!

Turski glumac Džan Jaman (Can Yaman), koji godinama važi za jednog od najvećih zavodnika na malim ekranima, iznenadio je obožavateljice velikom promjenom imidža.

Njegov prepoznatljivi izgled, po kojem je osvojio publiku širom svijeta, sada je prošlost, prenosi Azra.

Glumac se na Instagramu pohvalio novim izgledom, a mnogi su primijetili da izgleda potpuno drugačije. Duga, razbarušena kosa i gusta brada, koje su godinama bile njegov zaštitni znak, ustupile su mjesto potpuno drugačijem stilu.

Džan je obrijao bradu, skratio kosu i osvježio je svjetlijim pramenovima. Nova frizura i obrijano lice toliko su promijenili njegov izgled da bi ga neki obožavaoci na prvi pogled teško prepoznali.

„Novi izgled, novi ritam, novo lice“, napisao je glumac uz fotografije.

Zbog nove uloge oprostio se od zaštitnog znaka

Iza velike transformacije krije se poslovni razlog. Džan Jaman promijenio je izgled zbog uloge u novoj humorističnoj seriji „Bro“, u kojoj će tumačiti uglađenog advokata Rikarda.

Glumac je otkrio da ga je ovaj projekat naveo da isproba stvari koje ranije nije radio, a promjenu imidža opisao je kao završetak jednog uzbudljivog iskustva.

„Projekat ‘Bro’ natjerao me je da uradim stvari koje nikada prije nisam radio. Neke će ponovo izrasti. Danas se završava jedno ludo i nevjerovatno zabavno putovanje. Uskoro stiže!“, poručio je Džan.

Njegove nove fotografije brzo su privukle pažnju na društvenim mrežama, a transformacija nije prošla nezapaženo među brojnim obožavateljicama.

Osvojio publiku širom svijeta

Džan Jaman veliku popularnost stekao je ulogama u turskim serijama, a zahvaljujući markantnom izgledu i harizmi postao je miljenik gledateljki širom svijeta.

Posljednjih godina uspješno gradi i međunarodnu karijeru, a svaka njegova promjena imidža privlači veliku pažnju javnosti. Ovoga puta razlog nije samo želja za novim izgledom već i uloga koja od njega zahtijeva potpuno drugačiji vizuelni identitet.

(Avaz)