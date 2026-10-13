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Pjevačica napustila estradu i pokrenula privatni biznis: Pravi torte i kolače

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13.10.2026 10:27

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Пјевачица Ана Кокић сједи у студију гостујући у емисији.
Foto: YouTube/Screenshot/BlicTV

Pjevačica Ana Kokić, koja je godinama bila jedno od prepoznatljivih imena domaće estrade, odlučila je da se povuče sa muzičke scene i posveti potpuno drugačijem poslu.

Umjesto nastupa i snimanja novih pjesama, fokus je prebacila na privatni biznis, a u tome joj društvo pravi rođena sestra, koja se već bavi pravljenjem torti i kolača.

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Kako tvrdi izvor blizak pjevačici, Ana je donijela odluku da napravi zaokret u karijeri i oproba se u poslu koji nema veze sa muzikom.

"Ana je odlučila da batali muziku i posveti se privatnom biznisu. Njena sestra odavno pravi torte i kolače i super joj ide taj posao, pa je Ana u jednom trenutku presjekla i odlučila da i sama krene tim putem. Očigledno joj se dopala ideja da se oproba u nečemu drugačijem i da izgradi posao koji nema veze sa estradom", otkriva izvor.

Da trenutno ne planira povratak nastupima, pokazuje i to što je odbila ponudu za saradnju. Iako je dobila poziv da ponovo zapjeva pred publikom, Ana, prema riječima izvora, nije promijenila mišljenje.

"Ona je sada riješena da se posveti tome i ne razmišlja o povratku na scenu. Skoro ju je zvao jedan bend, željeli su da ostvare saradnju s njom i da nastupa s njima, ali je ona to odbila. Njena odluka je čvrsta i trenutno je ne zanimaju ni nastupi, a kamoli snimanje novih pjesama", dodaje isti izvor.

Od grupe Energija i velikih hitova do novog poslovnog poglavlja

Ana Kokić prve muzičke korake napravila je u grupi Energija, nakon čega je nastavila solo karijeru i publici se predstavila brojnim pjesmama, među kojima su "Svejedno", "Čujem da", "Mojne mala", "Idemo na sve", "Da li si to ti" i "Interfon".

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Tokom godina, osim po muzici, bila je u centru pažnje i zbog privatnog života. Bila je u braku sa nekadašnjim vaterpolistom Nikolom Rađenom, sa kojim ima dvije kćerke, a porodica je u jednom periodu bila u prvom planu.

Sada se, prema navodima izvora, okreće novom poslovnom izazovu i poslastičarstvu, dok povratak na muzičku scenu za sada nije u njenim planovima.

(Kurir)

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Ana Kokić

Pjevačica

estrada

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