Baka Prase otkrio pravu istinu o raskidu sa Milenom

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, vratio se snimanju nakon što se na određeno vrijeme potpuno povukao iz javnosti poslije raskida sa djevojkom Milenom Stamenković.

Tokom prenosa uživo iznenadio je pratioce emotivnim obraćanjem, u kojem je progovorio o razlozima svog povlačenja i prekida veze.

Kako je naveo, prethodnih mjeseci dobijao je prijetnje, zbog čega je zaključio da više nije bezbjedno da Milena ostane sa njim. Zbog toga je sa njom obavio razgovor i odlučio da je pošalje kući.

„Ugrožen mi je život i dobijam prijetnje i Mileni sam, dok smo bili zajedno, rekao sljedeće: 'Slušaj me ovako sada, ti ideš kući i vraćaš se kada ti ja to kažem, zato što sada nije bezbjedno da budeš tu'“, započeo je Baka Prase.

Evo šta mu je Milena tada rekla

Ilić je potom otkrio šta mu je bivša djevojka odgovorila u tom trenutku, ističući da ga njene riječi i danas dovode do suza.

„Gledaj ovako, znam da nije bezbjedno i da si ugrožen i da sam potencijalno i ja ugrožena, ali ja ostajem sa tobom do kraja“, otkrio je Baka Prase šta mu je Milena govorila prije raskida.

Ipak, jutjuber je naglasio da bezbjednosne prijetnje nisu bile glavni razlog konačnog prekida njihove emotivne veze.

„Evo, rasplakaću se. Poenta je da sa njom nisam raskinuo zbog toga, već se nakupilo puno nekih privatnih stvari, a Milenu su generalno ti komentari baš pogađali u glavu“, objasnio je Bogdan.

Oproštajno putovanje u Italiju

Mnogi pratioci su njihov nedavni odlazak u Italiju tumačili kao dokaz da je došlo do pomirenja. Međutim, Bogdan je otkrio da je putovanje zapravo bilo njihov zajednički oproštaj.

„Ovaj sada odlazak u Italiju nam je bio oproštajni put, jer je tamo sve počelo i jer se nismo rastali u lošim odnosima, već kao dvije slomljene i tužne osobe koje se i dalje vole“, napisao je Bogdan.

Tokom putovanja oboje su prolazili kroz izuzetno teške trenutke, svjesni da se njihova zajednička priča privodi kraju.

(Blic)