Bosanac u žiriju zarađuje pravo bogatstvo: Evo koliko mu plaćaju po emisiji

Harmonikaš Dragan Stojković Bosanac, nakon odlaska iz žirija „Zvezda Granda“, prihvatio je angažman u muzičkom takmičenju „Pinkove zvezde“, a prema pisanju medija, nova televizijska uloga donosi mu znatno veći honorar.

Prema navodima izvora bliskih produkciji, Bosanac za svaku snimljenu emisiju dobija 1.500 evra. Ukoliko sezona bude imala oko 40 epizoda, njegov ukupan honorar mogao bi da dostigne 60.000 evra, piše „Alo“.

Poređenja radi, prema istim navodima, tokom angažmana u „Zvezdama Granda“ zarađivao je oko 800 evra po emisiji, što bi za sezonu od 40 epizoda iznosilo približno 32.000 evra.

Bosanac je pažnju privukao i dešavanjima tokom snimanja novog takmičenja. U jednoj od emisija, usred rasprave sa ostalim članovima žirija, skinuo je sako i ostao u potkošulji. Taj potez iznenadio je Viki Miljković i izazvao reakcije u studiju, piše Avaz