Skandal oko filma o Hju Hefneru: Udovica otkrila šokantne tajne

Kristal Haris, udovica osnivača „Plejboja“ Hjua Hefnera, javno je pozvala glumicu Džesiku Bil da odustane od uloge u filmu „Plejmejts“ (Playmates), strahujući da bi ostvarenje moglo da prikaže život u čuvenoj vili u previše romantizovanom svjetlu.

Džesiki Bil navodno je ponuđena uloga izmišljene Hefnerove supruge, a Harisova je svoju poruku glumici objavila na Instagramu. U njoj je iznijela teške optužbe na račun pokojnog supruga i pozvala filmsku ekipu da sasluša iskustva žena koje su živjele u Plejbojevoj vili.

„Molim te da ponovo razmisliš o ulozi supruge Hjua Hefnera ako ovaj film namjerava da romantizuje njega ili svijet Plejboja“, napisala je Harisova u poruci upućenoj Bilovoj, supruzi pjevača Džastina Timberlejka.

Tvrdi da je doživjela zlostavljanje

Harisova je potom iznijela ozbiljne optužbe o svom braku sa Hefnerom.

„Ja sam zaista bila njegova supruga i u tom odnosu doživjela sam seksualno, emocionalno, finansijsko i fizičko zlostavljanje“, navela je ona.

Podsjetila je i na tvrdnje drugih žena koje su tokom godina javno govorile o svojim iskustvima povezanim sa Hefnerom i Plejbojem.

„Mnoge druge žene takođe su iznijele optužbe za silovanje, prisilu, drogiranje i iskorištavanje. Postoje i duboko zabrinjavajući navodi koji uključuju maloljetnike“, napisala je Harisova.

Na kraju je poručila da bi filmska ekipa trebalo da sasluša iskustva žena koje su boravile u vili prije nego što Holivud ponovo predstavi Plejbojev svijet kao romantičnu priču.

Hefnera upoznala sa 21 godinom

Kristal Haris imala je samo 21 godinu kada je upoznala Hjua Hefnera. Vjenčali su se 2012. godine, a u braku su bili do njegove smrti 2017. godine.

U memoarima „Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself“, objavljenim 2024. godine, opisala je odnos koji je, prema njenim riječima, bio obilježen kontrolom, manipulacijom i strogim pravilima. Kako je više puta isticala, danas žali zbog odluke da se uda za Hefnera, koji je bio 60 godina stariji od nje.

Rediteljka filma je Lorin Nikolson, kćerka poznatog glumca Džeka Nikolsona, kojoj je ovo prvi rediteljski projekat.

(Kurir)