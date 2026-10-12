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Zorica Brunclik otkrila ko joj je bio najveća podrška tokom borbe sa bolešću

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12.10.2026 13:06

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Зорица Брунцлик
Foto: Youtube/ Zorica Brunclik

Pjevačica Zorica Brunclik otkrila je koliko su joj kolege sa estrade bile podrška tokom borbe sa bolešću, a posebno ju je iznenadio poziv Nede Ukraden, sa kojom, kako je priznala, nikada nije popila ni kafu.

Zorica Brunclik i njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš otvoreno su govorili o teškom životnom periodu kroz koji su prošli tokom pjevačicine borbe sa bolešću.

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S obzirom na to da Zorica ne koristi mobilni telefon, Kemiš je sve vrijeme bio njena veza sa spoljnim svijetom i glavni posrednik u komunikaciji sa ljudima koji su željeli da joj pruže podršku.

"Ona nema telefon i svi su mene zvali. Oni koji su blizu nama, ali i oni koji nisu, kao i kolege. Nismo osjetili da postoji neka mržnja kada je tako nešto u pitanju", ispričao je Miroljub Aranđelović Kemiš.

Pjevačica je priznala da ju je iznenadila velika podrška kolega sa estrade, posebno zato što su je zvali i ljudi sa kojima se privatno ne druži.

"Čak su me i iznenadili, pola planete zna da sam bila bolesna. Mnogo ljudi je zvalo i pisalo na društvenim mrežama. Ne samo jednom, zvale su i kolege sa kojima kafu nisam popila. Sa Nedom Ukraden nisam popila kafu, a ona se mnogo interesovala za mene. Takođe, Ana Bekuta me nije ispuštala, tu je bila i Emina Grbić, moja kuma Goca Šaulić, što se podrazumijeva. Zlata Petrović, ma svi su me zvali", otkrila je Zorica Brunclik.

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Podršku su joj pružili i Halid Muslimović, kao i njena dugogodišnja prijateljica Jasna Kočijašević, sa kojom je prijateljstvo započela prije više od četiri decenije.

"Ja imam prijateljicu sa kojom sam duže prijatelj nego što sam sa Kemišem u braku. Jasna Kočijašević je neko ko je iz našeg svijeta i sa njom se družim 45 godina", objasnila je Zorica u emisiji „Premijera – Vikend specijal“.

Nakon teškog perioda, Zorica se vratila svojim obavezama, a ponovo je zauzela i voditeljsku stolicu u emisiji „Pinkove zvezde“. Najveća podrška i dalje joj je suprug Kemiš, koji je uz nju i prati je na svakom koraku.

(Telegraf)

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Zorica Brunclik

Pjevačica

estrada

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