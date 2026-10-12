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Srbi pokrenuli peticiju protiv Jakova Jozinovića: Traže samo jedno

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12.10.2026 07:30

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Јаков Јозиновић и Марко Перковић Томпсон
Foto: Screenshot/Instagram

Na društvenim mrežama pokrenuta je peticija za otkazivanje koncerata Jakova Jozinovića u Beogradskoj areni, nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem izvodi ustašku pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", koju u originalu pjeva Marko Perković Tompson.

Ovaj potez izazvao je ogromna bijes i razočaranje širom Srbije, posebno zbog činjenice da je Jozinović upravo u toj zemlji dočekan raširenih ruku i da je pred beogradskom publikom već održao nekoliko izuzetno uspješnih koncerata.

Jakov Jozinović, koji je u regionu stekao veliku popularnost i čiji su nastupi u Sava centru bili ispunjeni do posljednjeg mjesta, sada se našao na meti žestokih kritika.

Mnogi smatraju da je pjevanjem pjesme povezane sa osvedočenim srbomrzcem i ustaškim pjevačem Markom Perkovićem Tompsonom čiji nastupi i javni istupi godinama izazivaju kontroverze zbog nacionalističke simbolike i odnosa prema Srbima ozbiljno uvrijedio i razočarao publiku koja mu je pružila podršku, prenosi Informer.

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Jakov Jozinović Arena

Jakov Jozinović koncert

Jakov Jozinović

Marko Perković Tompson

Ustaštvo

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