Jakov Jozinović se konačno oglasio o snimku koji je zapalio region

Mladi pjevač Jakov Jozinović našao se na meti žestokih kritika nakon što je na društvenim mrežama isplivao stari snimak na kom izvodi pjesme kontroverznog hrvatskog muzičara Marka Perkovića Tompsona.

Sporni video izazvao je burne reakcije i osude javnosti zbog povezanosti Tompsonovog opusa sa nacionalističkom i ustaškom simbolikom, prenosi Blic.

Povodom prozivki koje danima ne jenjavaju, Jakov Jozinović se sada javno oglasio porukom da nikada nije želio nikoga da uvrijedi.

"Posljednjih dana puno se govori o meni i videu starom gotovo dvije godine, iz vremena kada sam imao 19 godina i tek počinjao svoj muzički put, pjevajući po kafićima. Zanimljivo je kako jedan snimak s početka moje karijere upravo danas postaje povod za brojne interpretacije i prozivke. Zato osjećam potrebu da se oglasim kako bih jasno rekao ono što smatram važnim. Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vjere ili boje kože niti sam pevao kako bih nekoga uvrijedio. Razumijem da muzika, posebno na ovim prostorima, može nositi bolna istorijska i lična značenja", rekao je i dodao:

"Ali nikada mi nije bila namjera da bilo koga povredim niti bih ikada želio da se bilo ko zbog mene osjeća povrijeđeno. Poštujem svoje porijeklo i svoj narod, a posebno vjerujem da ljubav i poštovanje prema svojima nikada ne znače nepoštovanje prema drugima. Naprotiv! Ostajem isti onaj dečko kome je muzika bila i ostala način da prenese emociju, poveže ljude i dotakne njihova srca. Svjestan sam odgovornosti koju nosim kao mlada osoba čija muzika dolazi do ljudi širom regiona. Povjerenje koje mi dajete shvatam ozbiljno i na njemu sam vam iskreno zahvalan. Hvala vam na podršci i ljubav".