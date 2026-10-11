Neda Ukraden otkrila tajnu mladolikog izgleda

Pjevačica Neda Ukraden tvrdi da su za dobru formu presudni kretanje, vježbanje i disciplina, a ne samo kozmetički tretmani i estetski zahvati.

Neda Ukraden godinama privlači pažnju mladolikim izgledom i energijom koju pokazuje na nastupima. Pjevačica ne krije da brine o sebi, ali ističe da se dobra forma ne može održavati isključivo odlascima u kozmetičke salone. Prema njenim riječima, fizička aktivnost, disciplina i svakodnevna briga o tijelu imaju jednako važnu ulogu kao i njega izgleda.

Disciplina je ključna

Neda je objasnila da njen posao zahtijeva mnogo energije i izdržljivosti. Višesatni nastupi, pjevanje i brojne obaveze dio su svakodnevice, zbog čega nastoji ostati aktivna i u dobroj kondiciji.

"Ja vodim računa o sebi, vežbam. Vozim, nosim štikle, pevam po nekoliko sati. To je i prva i druga i treća smena. Ne možeš samo ići po estetskim salonima i zatezati se i pritezati", istakla je pjevačica.

Smatra da njegovan izgled ne dolazi samo zahvaljujući tretmanima, već i navikama koje pomažu tijelu da ostane pokretljivo i spremno za svakodnevne napore.

Pokret za zdravlje

Pjevačica je posebno naglasila važnost istezanja i vježbi koje pomažu u smanjenju ukočenosti, naročito kod osoba koje dugo sjede ili stoje.

"Treba tu kičmu istegnuti, te dijelove tela koji su ukočeni od sedenja, stajanja", poručila je Neda. Njena poruka je da briga o sebi podrazumijeva više od vanjskog izgleda. Redovno kretanje i fizička aktivnost mogu pomoći u očuvanju pokretljivosti i kondicije, što je posebno važno ljudima čiji posao zahtijeva dugotrajno stajanje i mnogo energije.

Neda tako ističe da se iza njene vitalnosti kriju disciplina i aktivan način života, uz njegu koja je samo jedan dio šire rutine, prenosi Avaz.