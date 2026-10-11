Pjevao Tompsona, a išao bi u Arenu: Publika masovno bojkotuje koncerte u Beogradu

Ustaška koreografija i fašistički tonovi ponovo odjekuju Hrvatskom, ali ovog puta izostao je čak i mikrofon poznatog srbofoba Marka Perkovića Tompsona. Na njegovo mjesto ustilio se novi, mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović.

Kako se jasno vidi na video-snimcima koji kruže društvenim mrežama, Jozinović je bez sramnih kočnica zapjevao Tompsonove pjesme, što je izazvalo pravu eksploziju bijesa u čitavom regionu.

Zbog ovog skandaloznog snimka, Jozinović se našao pod i oštrim kritikama javnosti u Srbiji, gdje je u proteklom periodu zabilježio veliki uspjeh.

"Ovo je dan kada je zvanično sahranjena karijera Jakova Jozinovića", glasi jedan od komentara koji su preplavili mrežu Iks.

Dan kad je sahranjena karijera Jakova Jozinovića 😂 https://t.co/0Ck7glRgQC — Nina Krunić (@nina_krunic) October 10, 2026

Publika masovno bojkotuje koncerte u Beogradu

Da ironija bude još veća, ovaj pjevač ima zakazana čak dva uzastopna velika nastupa u Beogradskoj areni za 24. i 25. oktobar 2026. godine.

Međutim, sramni snimak iz Hrvatskoj u potpunosti je doveo u pitanje njegovo gostovanje.

Nakon što se saznalo šta je pjevao u Hrvatskoj, dosadašnji obožavaoci iz Srbije otvoreno poručuju da bojkotuju beogradske nastupe.

Pojedini korisnici javno su oglasili prodaju već kupljenih ulaznica za koncert zakazan za 24. oktobar, dok se u komentarima povela rasprava o procedurama za povrat novca.