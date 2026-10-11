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Pjevao Tompsona, a išao bi u Arenu: Publika masovno bojkotuje koncerte u Beogradu

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11.10.2026 11:25

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Јаков Јозиновић хрватски пјевач наступ концерт
Foto: Instagram/printscreen

Ustaška koreografija i fašistički tonovi ponovo odjekuju Hrvatskom, ali ovog puta izostao je čak i mikrofon poznatog srbofoba Marka Perkovića Tompsona. Na njegovo mjesto ustilio se novi, mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović.

Kako se jasno vidi na video-snimcima koji kruže društvenim mrežama, Jozinović je bez sramnih kočnica zapjevao Tompsonove pjesme, što je izazvalo pravu eksploziju bijesa u čitavom regionu.

Zbog ovog skandaloznog snimka, Jozinović se našao pod i oštrim kritikama javnosti u Srbiji, gdje je u proteklom periodu zabilježio veliki uspjeh.

"Ovo je dan kada je zvanično sahranjena karijera Jakova Jozinovića", glasi jedan od komentara koji su preplavili mrežu Iks.

Publika masovno bojkotuje koncerte u Beogradu

Da ironija bude još veća, ovaj pjevač ima zakazana čak dva uzastopna velika nastupa u Beogradskoj areni za 24. i 25. oktobar 2026. godine.

Međutim, sramni snimak iz Hrvatskoj u potpunosti je doveo u pitanje njegovo gostovanje.

Nakon što se saznalo šta je pjevao u Hrvatskoj, dosadašnji obožavaoci iz Srbije otvoreno poručuju da bojkotuju beogradske nastupe.

Pojedini korisnici javno su oglasili prodaju već kupljenih ulaznica za koncert zakazan za 24. oktobar, dok se u komentarima povela rasprava o procedurama za povrat novca.

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Jakov Jozinović

Jakov Jozinović koncert

Jakov Jozinović Arena

Marko Perković Tompson

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