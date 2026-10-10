Bend 'Majke' se uz "Valcer za pokojne" oprostio od Gorana Bareta

Članovi grupe Majke emotivnom objavom na Fejsbuku oprostili su se od Gorana Bareta, zahvalivši mu na svemu uz pjesmu "Valcer za pokojne", kojom su odali posljednju počast legendarnom rokeru.

Smrt Gorana Bareta, legendarnog frontmena grupe Majke, potresla je hrvatsku muzičku scenu, a od neprežaljenog rokera sada su se oprostili i njegovi kolege iz benda.

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Na zvaničnoj Fejsbuk stranici Goran Bare & Majke osvanula je kratka, ali emotivna objava koja je rastužila brojne obožavaoce.

"Hvala ti Bare... na svemu...", napisali su uz link za pjesmu "Valcer za pokojne", jednu od Baretovih emotivnih muzičkih ostavština.

Jednostavnom porukom i izborom pjesme oprostili su se od čovjeka sa kojim su dijelili binu, muziku i brojne nezaboravne trenutke.

Objava je u kratkom vremenu prikupila stotine reakcija, a ispod nje počele su da se nižu poruke obožavalaca koji se teško mire sa odlaskom jednog od najosebujnijih muzičara domaće rok scene.

Bare je preminuo u petak, 9. oktobra, u 62. godini života. Njegova smrt šokirala je javnost, a vijest je odjeknula i širom regiona, gdje je sa svojim Majkama decenijama uživao kultni status.

Bio je zaštitno lice i glas Majki, benda koji je osnovan 1984. godine u Vinkovcima. Tokom više od četiri decenije karijere ostavio je neizbrisiv trag na hrvatskoj muzičkoj sceni, a pjesme poput "Teške boje", "Vrijeme je da se krene", "Budi ponosan" i "Mene ne zanima" postale su rok klasici.

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Njegovu karijeru obilježili su veliki uspjesi, ali i teške životne borbe o kojima je uvijek otvoreno govorio. Upravo su iskrenost, sirove emocije i beskompromisan odnos prema muzici bili ono zbog čega ga je publika toliko voljela.

Iako su se tokom godina mijenjali članovi benda, Bare je ostao njegova najprepoznatljivija figura, a Majke su pod njegovim vođstvom ispisale neke od najvažnijih stranica hrvatskog roka.

Njegove kolege su za posljednji pozdrav izabrale samo nekoliko riječi i jednu pjesmu, ostavljajući muzici da kaže ono što je u ovakvim trenucima teško izgovoriti.

(Telegraf.rs)