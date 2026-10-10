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Njemačka zadržava sankcije Rusiji

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10.10.2026 13:42

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Foto: pexels/Claudia Solano

Njemačka će zadržati sankcije Rusiji zbog specijalne operacije protiv Ukrajine nakon objave američkog predsjednika Donalda Trampa da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo.

"Savezna vlada je primila k znanju odluku SAD u vezi sa isporukama ruskog dizela", rekao je portparol vlade Stefan Kornelijus u saopštenju.

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On je istakao da je stav njemačke sasvim jasan.

"Savezna vlada ostaje posvećena odlukama o sankcijama Rusiji i sarađuje sa svojim evropskim partnerima na daljim sličnim mjerama", rekao je Kornelijus.

Prema njegovim riječima, podrška Njemačke Ukrajini je nepromijenjena, a u isto vrijeme nastavljaju se diplomatski napori za postizanje rješenja.

Tramp je juče rekao da je Rusija pristala da isporučuje dizel na globalna tržišta u nastojanju da snizi cijene goriva.

On je pojasnio da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, čiji je cilj bio da liši Moskvu prihoda za rat protiv Ukrajine.

Cijene dizela, koji se koristi za poljoprivredu, grijanje domova i kamionski prevoz, porasle su na gotovo rekordne nivoe, što predstavlja rizik za Trampove kolege republikance pred kongresne izbore 3. novembra koji će odrediti da li će zadržati tanku kontrolu nad Kongresom.

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Njemački kancelar Fridrih Merc, koji je posjetio Kijev prošlog vikenda, više puta je rekao da Njemačka, najveći evropski donator Ukrajine, neće smanjiti svoju podršku.

(Srna)

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Moskva

Rusija

sankcije

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