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"Sigurno da će dogovor između Rusije i SAD biti dobar i za Srpsku"

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10.10.2026 12:22

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Svaki sporazum između dvije najveće sile je dobar, pa tako i ovaj naftni dogovor između SAD i Rusije, naglasio je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Poravnanje ovog svega što se dešava u Evropi i u Ukrajini, Bliskom istoku biće za stolom Rusije i Amerike. Ono što je bitno jeste da imamo prijatelje koji neće zaboraviti Republiku Srpsku. Mi smo imali određene nagovještaje oko mogućnosti ovih sporazuma i oko mogućnosti popuštanja nepravednih sankcija, koje Evropa u ovom trenutku radi iz očaja", rekao je Minić.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Naša je dužnost da čuvamo svoj narod, mir i Republiku Srpsku

On je istakao da je Vlada Srpske u posljednjih šest mjeseci uložila preko 12,5 miliona KM u subvenciju dizel goriva.

"Sigurno da će ovaj dogovor između Rusije i SAD biti dobar i za Republiku Srpsku", dodao je Minić.

(RTRS)

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Savo Minić

sporazum

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