"Sigurno da će dogovor između Rusije i SAD biti dobar i za Srpsku"

Autor:ATV redakcija
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Svaki sporazum između dvije najveće sile je dobar, pa tako i ovaj naftni dogovor između SAD i Rusije, naglasio je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
"Poravnanje ovog svega što se dešava u Evropi i u Ukrajini, Bliskom istoku biće za stolom Rusije i Amerike. Ono što je bitno jeste da imamo prijatelje koji neće zaboraviti Republiku Srpsku. Mi smo imali određene nagovještaje oko mogućnosti ovih sporazuma i oko mogućnosti popuštanja nepravednih sankcija, koje Evropa u ovom trenutku radi iz očaja", rekao je Minić.
Republika Srpska
Minić: Naša je dužnost da čuvamo svoj narod, mir i Republiku Srpsku
On je istakao da je Vlada Srpske u posljednjih šest mjeseci uložila preko 12,5 miliona KM u subvenciju dizel goriva.
"Sigurno da će ovaj dogovor između Rusije i SAD biti dobar i za Republiku Srpsku", dodao je Minić.
(RTRS)
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