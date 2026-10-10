Minić: Naša je dužnost da čuvamo svoj narod, mir i Republiku Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Danas se sjećamo bolne prošlosti i stradanja našeg naroda iz 13 zapadno-krajiških opština. Tokom agresije ubijeno je 2.214 Srba, sa vjekovnih ognjišta protjerano je 120.000 ljudi, žena i djece. Željeli su da nas nema, da ostanemo bez svojih ognjišta i bez prava da živimo na svome, napisao je Savo Minić, premijer Srpske u objavi na Iksu.
"Bio sam tu, sa svojim narodom, u odbrani Republike Srpske, i dobro znam koliko su bili teški ti dani. Danas u Mrkonjić Gradu, pred sjenima stradalih, osjećam i bol i obavezu da njihova žrtva nikada ne bude zaboravljena. Naša je dužnost da čuvamo mir, svoj narod i svoju Republiku Srpsku", rekao je Minić.
Danas se sjećamo bolne prošlosti i stradanja našeg naroda iz 13 zapadnokrajiških opština. Tokom agresije ubijeno je 2.214 Srba, sa vjekovnih ognjišta protjerano je 120.000 ljudi, žena i djece. Željeli su da nas nema, da ostanemo bez svojih ognjišta i bez prava da živimo na svome.
Bio sam tu, sa svojim narodom, u odbrani Republike Srpske, i dobro znam koliko su bili teški ti dani.
Danas u Mrkonjić Gradu, pred sjenima stradalih, osjećam i bol i obavezu da njihova žrtva nikada ne bude zaboravljena.
Naša je dužnost da čuvamo mir, svoj narod i svoju Republiku Srpsku.— Savo Minić (@minic_savo) October 10, 2026
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