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Minić: Naša je dužnost da čuvamo svoj narod, mir i Republiku Srpsku

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10.10.2026 11:50

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Цвијеће код спомен-обиљежја масовне гробнице на градском гробљу у Мркоњић Граду положиo je предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
Foto: Savo Minić/X

Danas se sjećamo bolne prošlosti i stradanja našeg naroda iz 13 zapadno-krajiških opština. Tokom agresije ubijeno je 2.214 Srba, sa vjekovnih ognjišta protjerano je 120.000 ljudi, žena i djece. Željeli su da nas nema, da ostanemo bez svojih ognjišta i bez prava da živimo na svome, napisao je Savo Minić, premijer Srpske u objavi na Iksu.

"Bio sam tu, sa svojim narodom, u odbrani Republike Srpske, i dobro znam koliko su bili teški ti dani. Danas u Mrkonjić Gradu, pred sjenima stradalih, osjećam i bol i obavezu da njihova žrtva nikada ne bude zaboravljena. Naša je dužnost da čuvamo mir, svoj narod i svoju Republiku Srpsku", rekao je Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

stradanje Srba

Mrkonjić Grad

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