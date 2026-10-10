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Košarac: Mudra politika ne bira strane, ona štiti interese svog naroda

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10.10.2026 11:05

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Сташа Кошарац
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ukazao je da Republika Srpska razgovara i sa Vašingtonom i sa Moskvom i poručio da saradnju sa jednima ne doživljava kao prepreku za saradnju sa drugima, jer odgovorna diplomatija ne podrazumijeva zatvaranje vrata, već njihovo otvaranje u interesu sopstvenog naroda.

Košarac je naglasio da vijest o dogovoru predsjednika SAD Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina o isporuci ruskog dizela američkom i svjetskom tržištu još jednom podsjeća na važnu činjenicu da i u vremenu velikih geopolitičkih pod‌jela ozbiljni lideri prepoznaju značaj dijaloga, pregovora i saradnje kada je riječ o konkretnim interesima njihovih država i naroda.

"Ako Vašington i Moskva, uprkos ozbiljnim političkim razlikama, mogu da razgovaraju i traže prostor za dogovor, onda je jasno koliko je pogrešno Republici Srpskoj osporavati pravo da gradi odnose sa oba centra moći", napisao je Košarac na "Instagramu".

On je istakao da se upravo u tome ogleda mudrost politike predsjednika Milorada Dodika i Republike Srpske, "politike koja čuva tradicionalna prijateljstva, otvara vrata za novu saradnju i polazi od jasnog principa da interesi Srpske moraju biti iznad tuđih očekivanja, pritisaka i geopolitičkih pod‌jela".

"Pokazali smo da politička zrelost podrazumijeva sposobnost da se razgovara sa različitim međunarodnim akterima, da se grade partnerstva i da se dosljedno zastupaju sopstveni interesi, bez odricanja od svojih stavova i prijatelja", naveo je Košarac.

On je dodao da Republika Srpska ne prihvata logiku nametnutih svrstavanja, niti pristaje da joj drugi određuju s kim smije da razgovara.

"Naša obaveza nije da biramo strane u tuđim sukobima, već da štitimo Republiku Srpsku, njen ustavni položaj i budućnost srpskog naroda", naglasio je Košarac.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin nakon telefonskog razgovora sa američkim liderom Donaldom Trampom potvrdio je da je Rusija spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, ističući da će to pozitivno uticati na globalnu ekonomiju.

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Tagovi :

Staša Košarac

Politika

narod

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