Dodik za RIA Novosti: Republika Srpska ponovo pokreće pitanje gasovoda

Autor:ATV redakcija
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Vlasti Republike Srpske ponovo će pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou BiH za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske nakon izborne pobjede, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti.
"Vjerujemo da moramo još jednom pokušati da spasemo Dejtonski sporazum. To takođe znači deblokiranje svih investicionih projekata, kao što je gasovod. Bošnjaci već 12 godina blokiraju postavljanje gasovoda iz Srbije u Republiku Srpsku", istakao je Dodik.
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Dodik je napomenuo da ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, Republika Srpska "je spremna da radi na tome".
Projekat je blokiran zbog višegodišnjih političkih neslaganja između zvaničnog Sarajeva i Banjaluke.
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