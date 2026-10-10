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U Mrkonjić Gradu obilježavanje 31. godine od protjerivanja 120.000 Srba

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10.10.2026 08:03

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У Мркоњић Граду данас ће бити обиљежена 31. годишњица од када су муслиманско-хрватске снаге протјерале више од 120.000 Срба из 13 западно-крајишких општина.
Foto: RTRS

U Mrkonjić Gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština.

Tada je ubijeno 2.214 civila i vojnika.

I dalje se kao nestali vodi 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske.

Kod spomen-obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, biće služen parastos i položeni vijenci i cvijeće.

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Tagovi :

Mrkonjić Grad

Parastos

protjerivanje

Srbi

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