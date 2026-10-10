U Mrkonjić Gradu obilježavanje 31. godine od protjerivanja 120.000 Srba

Autor:ATV redakcija
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U Mrkonjić Gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština.
Tada je ubijeno 2.214 civila i vojnika.
I dalje se kao nestali vodi 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske.
Kod spomen-obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, biće služen parastos i položeni vijenci i cvijeće.
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