Saradnja Srbije i Srpske jača u svim oblastima

Autor:Lana Ostojić
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Radovi na zajedničkom graničnom prelazu na Rači privode se kraju, a njegova predaja planirana je za 15. oktobar.
Ostali radovi na trasi trebalo bi da budu završeni do 15. decembra. U planu su i auto-put Požega–Kotroman i dalji koraci za projekat aerodroma Trebinje.
"Naročitu smo pažnju obratili na velike infastrukturne projekte, a to je završetak autoputskog pravca Sremska Rača-Kuzmin koji je 18 KM na strani Srbije i početak praktično onih ozbiljnih sa asfalterskim radovima na teritoriji Republike Srpske", rekla je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije Aleksandra Sofronijević.
"Jedan istorijski momenat će se desiti 15.12. kada ćemo praktično do granice s Republikom Srpskom dobiti auto-put do Beograda, mi nastavljamo radove koji će biti gotovi do kraja sljedeće godine od Kuzmina, od graničnog prelaza Rača do Bijeljine", istakao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
Saradnja Srpske i Srbije širi se i na nauku i tehnološki razvoj. Formiran je koordinacioni tim koji bi trebalo da olakša saradnju istraživača i korišćenje fondova za naučne projekte.
"Radili smo na formiranju pristupa, na omogućavanju korišćenja što boljem i većem obimu fondova za nauku s jedne strane znači projekata naučnih projekata i sredstava", rekla je ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije Bela Balint.
"Vi znate da mi ove godine započinjemo izgradnju prvog Naučnotehnološkog parka. Srbija je već daleko odmakla po tom pitanju i nama su njihova iskustva u tom smislu dragocjena. Takođe, planiramo naredne godine da počnemo formirnje fonda za nauku i inovacije", istakao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović.
Transsrpska magistrala koja spaja Banjaluku i Beograd je istorijski i strateški projekat, poručio je premijer Srpske. Srpska i Srbija imaju značajnu saradnju u nauci što predstavlja dodatno unapređenje.
"Želimo upravo između RS i Srbije da uspostavimo i onu vezu koja je još veća nadgradnja. Kolega Macut i ja smo u nekoliko sastanaka u ovih proteklih godinu dana dali jedan značajan tempo realizaciji ovih projekata, pa smo imali materijalni, postoji duhovni, istorijski su dio nas itd, sada smo to digli i na ovaj naučni", kazao je
predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut.
Mislim da trebamo stvarno ozbiljno ovome da pristupimo. Ovo nije nikakva, da kažem devalvacija – ovo može samo da ide u korist jačanja i kvaliteta i obrazovanja, pre svega visokog obrazovanja, ali samim tim će se to spustiti na niže stepene obrazovanja.
U planu je osnivanje fondova za naučne radove i inovacije, koji bi bili zajednički ili međusobno usklađeni.
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