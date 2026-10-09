Panika u Sarajevu zbog diplomatske prisutnost Srpske: Od američkih konsultanata uzalud prave "slučaj"

Ošamućeni diplomatskom ofanzivom Republike Srpske, čiji predstavnici su u prethodnih par mjeseci održali sastanke sa nekim od najuticajnijih ljudi svijeta, mediji bliski političkom Sarajevu, pokušali su da sve predstave kao neke ilegalne poslove. Ipak, istina je potpuno na drugom kraju.

Mediji iz FBiH su se utrkivali da navedu kako su u Srpskoj bili Kris LaSivita i Džejms Bler, konsultanti bliski američkom predsjedniku Donaldu Trampu i kako je to, tobože, nešto ilegalno.

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Sva priča, pokrenuta od strane mejnstrim medija koji žele da umanje rejting Donalda Tramp pred novembarske međuizbore, naravno nema nikakve veze sa Republikom Srpskom. To ipak, njima nije smetalo da već krenu sa pričama kako je "Srpskoj bolje da se za nju ne čuje". Da priča nema nikakvo uporište sem u pokušaju skretanju pažnje, potvrdio je i sam američki predsjednik.

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Na pitanje da li misli da su "oni trebali biti na Balkanu, 30 dana pred izbore", Tramp kaže:

"Pa dozvoljeno im je da to rade. Imaju mnogo klijenata i to je u redu. I ja sam njihov klijent. Koliko znam, imaju i posebnu konsultantsku firmu, kao što je u Vašingtonu prilično uobičajno".

I tu se sva priča praktično završava.

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To, međutim, čini se nije dovoljno medijima bliskim političkom Sarajevu koji su, svjesni geopolitičkog debakla koji im je srpska ekipa nanijela u prethodnom periodu, odlučili da prave slučaj od toga. Vjerovatno jer im je samo još to ostali.

"To što je ugovor Republike Srpske sa američkim pravnim firmama postao smetnja Sarajevu, jeste rezultat političkog debakla u FBiH i zbog geostrateškog gubitka svega onog što je imalo političko Sarajevo, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i dodao:

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"Ovdje je sve jasno kao dan. Do god smo mi loši momci i dobijamo sankcije, dok god se ne branimo, i primamo batine to je u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je u Njujorku, izađemo i nađemo prijatelje i kažemo, samo neka bude pravično i pravedno, onda je problem. Radimo na svim stranama", rekao je Minić, odgovarajući na pitanje o navodima o dolasku američkih konsultanata u Srpsku.

Minić kaže da nije ništa sporno sa ugovorom sa lobističkim firmama iz SAD-a, te da je to legalno poslovanje u Americi.

"Nismo htjeli da to radimo kao Dino Konaković, da peremo prozore za 350.000 dolara ili izmišljamo nešto. Nama treba istina o Republici Srpskoj. Ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnost i to je to", rekao je Minić.

Ako je suditi po medijskoj hajci koju pokušavaju stvoriti mediji koji nisu naklonjeni Trampu, Republikanci bi mogli ostvariti veoma dobar izborni rezultat. Najbolji primjer toga su nedavno održani izvori u BiH, jer ako je bilo suditi po medijima i raznim istraživanjima, očekivao se debakl vladajuće koalicije, a zapravo se desilo totalno suprotno.