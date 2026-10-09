Katedra za novinarstvo nakon 20 godina okupila studente prve generacije

Studenti prve generacije Katedre za novinarstvo i politikologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu okupili su se danas na prijemu kojim je obilježeno 20 godina postojanja i rada tog studijskog programa.

Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i student prve generacije Vuk Vučetić izjavio je da je ta generacija postavila temelje na kojima i danas počiva ovaj studijski program.

"Ponosan sam što sam dio početka te priče, koja je značajna, ne samo za Fakultet, nego i za našu profesiju. Čast mi je i zadovoljstvo što smo se danas okupili. Mi smo položili temelj akademskog novinara", rekao je Vučetić novinarima.

On je istakao da, osim ponosa, ostaje i odgovornost graditi ono što je započeto prije 20 godina.

Vučetić se prisjetio studentskih dana, rekavši da je prije 20 godina na Katedri za novinarstvo i politikologiju bilo zahtjevnije studirati, nego današnjim generacijama, prenosi Srna.

"Sve napredne tehnologije koje danas postoje idu u prilog studentima", dodao je Vučetić.

Viši asistent na Katedri za novinarstvo Miroslav Jokić rekao je da sa posebnim emocijama dočekuje jubilej, te je konstatovao da se može govoriti o 20 godina uspješnog rada Katedre.

"Da bih izbjegao subjektivnost u ocjeni kvaliteta našeg rada, neću govoriti na osnovu emocija, nego na osnovu ocjena drugih. Imamo uspješne novinare proizvedene na našem fakultetu, a to nam potvrđuju povratne informacije iz redakcija u kojima rade naši novinari", naveo je Jokić.

Prvi rukovodilac Katedre profesor emeritus Mišo Kulić naveo je da je Katedra za novinarstvo napravila veliki iskorak u obrazovanju novinara za 20 godina postojanja.

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"Studij novinarstva ovdje nije zamišljen kao onaj koji obrazuje novinara koji je samo prenosilac informacija. Smatrali smo da je demokratsko društvo nezamislivo bez novinarstva, pa je tako uloga novinara ogromna, ali i odgovornost veća", rekao je Kulić.

Studenti prve generacije Katedre za novinarstvo Bojan Čvoro i Dalibor Barišić istakli su značaj onoga što su naučili tokom studiranja u pronalasku zaposlenja i napredovanja u karijeri.

Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vladan Bartula rekao je da je čast okupiti prvu generaciju studenata i radost proslaviti jubilej.

"Važno je prisjetiti se tih početaka, ali i vidjeti perspektivu u razvoju Katedre u daljem pozicioniranju Filozofskog fakulteta", naveo je Bartula.

Prvu generaciju studenata na Katedri za novinarstvo 2006. godine upisalo je 36 studenata i svi su nakon četiri godine uspješno diplomirali.