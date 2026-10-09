Mali Uroš iz Banjaluke se oglasio o Džekinoj poruci

Sedmogodišnji Uroš Preradović iz Banjaluke doživio je iznenađenje koje će dugo pamtiti.

Njegov fudbalski idol Edin Džeko poslao mu je videoporuku nakon što je dječak na času pravoslavne vjeronauke nacrtao Dijamanta kako se moli da ponovo zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

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Priča o Uroševoj želji brzo se proširila i izazvala brojne pozitivne reakcije, a dječak nije ni slutio da će njegov crtež stići do kapitena Zmajeva.

Kada je poruka napokon stigla, sreći nije bilo kraja. Uroš je o svemu govorio gostujući na televiziji Nova BH, gdje se pojavio zajedno s majkom Majom Preradović.

Uroš nije krio koliko mu je značilo što mu se javio čovjek kojem se toliko divi. Prisjetio se i trenutka kada je saznao da mu je Džeko poslao poruku.

"Osjećao sam se divno. Osjećao sam se prelijepo. Nisam vjerovao da će se to dogoditi. Onda se Džeko javio, mama je došla u školu po mene i pustila mi to na TV", ispričao je dječak.

Koliko ga je ovaj događaj uzbudio, najbolje govori priznanje da nakon ispunjenja velike želje nije mogao zaspati.

"Jedva spavam. Makar te noći nisam mogao nikako", iskreno je rekao Uroš.

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Njegova reakcija pokazuje koliko jedan mali gest može značiti djetetu koje se divi svom sportskom uzoru.

Crtež koji je privukao pažnju javnosti

Uroševa majka Maja otkrila je da nije očekivala da će crtež njenog sina izazvati toliko pažnje.

Ono što je počelo kao dječija želja na školskom času preraslo je u priču koja je obradovala mnoge ljude širom Bosne i Hercegovine.

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Za Uroša će susret s Džekom, makar putem videoporuke, ostati uspomena za cijeli život, a njegova priča još jednom je pokazala da fudbal može povezivati ljude i izvan sportskih terena.