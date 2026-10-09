Пилај: Нобелова награда за мир је највећа част

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Добитница Нобелове награде за мир у овој години правник Наванетем Пилај изјавила је да ово признање за њу представља највећу част и да ју је потпуно изненадило.
"Ово је највећа част која ми је указана", рекла је Пилајева на конференцији за новинаре након објаве из Норвешког Нобеловог комитета.
Она је додала да награду посвећује свима који су преживјели злочине и онима који настављају да бране међународну правду, преноси Срна.
"Њихова храброст нас и даље увјерава да некажњивост неће бити дозвољена", нагласила је Пилајева и додала да свијет мора бити уједињен у одбрани владавине права, преносе агенције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
39 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму