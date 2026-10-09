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Пилај: Нобелова награда за мир је највећа част

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09.10.2026 14:50

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Висока комесарка УН за људска права Наванетем Пилај (у средини) посећује Меморијални центар холокауста „Јад Вашем” у Јерусалиму, 8. фебруара 2011. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Sebastian Scheiner, File

Добитница Нобелове награде за мир у овој години правник Наванетем Пилај изјавила је да ово признање за њу представља највећу част и да ју је потпуно изненадило.

"Ово је највећа част која ми је указана", рекла је Пилајева на конференцији за новинаре након објаве из Норвешког Нобеловог комитета.

Она је додала да награду посвећује свима који су преживјели злочине и онима који настављају да бране међународну правду, преноси Срна.

"Њихова храброст нас и даље увјерава да некажњивост неће бити дозвољена", нагласила је Пилајева и додала да свијет мора бити уједињен у одбрани владавине права, преносе агенције.

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Нобелова награда за мир

Наванетем Пилај

Награда

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Висока комесарка УН за људска права Наванетем Пилај (у средини) посећује Меморијални центар холокауста „Јад Вашем” у Јерусалиму, 8. фебруара 2011. године.

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