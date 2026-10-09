Мексико на удару опасног урагана: Симон јача из сата у сат

Аутор:АТВ редакција
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Ураган Симон брзо јача уз пацифичку обалу Мексика, а максимална брзина ветра већ достиже готово 150 километара на сат, саопштио је амерички Национални центар за урагане (НХЦ).
Према прогнозама НХЦ-а, Симон би до суботе могао да прерасте у опасан ураган четврте категорије, док се приближава популарним туристичким подручјима на југозападу и западу централног дијела Мексика.
Упозорење на ураган на снази је на подручју од Пунта Сан Телма, у савезној држави Мичоакан, до туристичког мјеста Пунта Мита, у држави Најарит, преноси Реутерс.
"Очекује се да ће се брзо јачање наставити и да ће Симон бити веома опасан ураган велике снаге када се приближи мексичкој обали", саопштио је центар са сједиштем у Мајамију.
Осим разорних удара вјетра, Симон би могао да изазове и поплаве опасне по живот и клизишта, упозорили су метеоролози.
Мексичке власти најавиле су обилне падавине у савезним државама Гереро, Мичоакан, Оаксака, Халиско и Колима, позивајући становнике да буду на опрезу.
Приватна метеоролошка компанија AccuWeather прогнозира да би Симон могао да стигне до југозападне обале Мексика рано у недјељу. Очекује се да би у приобалним подручјима држава Халиско и Колима могло да падне између 46 и 61 центиметар кише.
Према подацима НХЦ-а, ураган Симон се у петак рано ујутру налазио око 355 километара јужно од Манзаниља и кретао се ка сјеверозападу.
(Телеграф)
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