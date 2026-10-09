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Мексико на удару опасног урагана: Симон јача из сата у сат

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09.10.2026 14:43

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Мексико на удару опасног урагана: Симон јача из сата у сат
Фото: Screenshot/X

Ураган Симон брзо јача уз пацифичку обалу Мексика, а максимална брзина ветра већ достиже готово 150 километара на сат, саопштио је амерички Национални центар за урагане (НХЦ).

Према прогнозама НХЦ-а, Симон би до суботе могао да прерасте у опасан ураган четврте категорије, док се приближава популарним туристичким подручјима на југозападу и западу централног дијела Мексика.

Упозорење на ураган на снази је на подручју од Пунта Сан Телма, у савезној држави Мичоакан, до туристичког мјеста Пунта Мита, у држави Најарит, преноси Реутерс.

"Очекује се да ће се брзо јачање наставити и да ће Симон бити веома опасан ураган велике снаге када се приближи мексичкој обали", саопштио је центар са сједиштем у Мајамију.

Осим разорних удара вјетра, Симон би могао да изазове и поплаве опасне по живот и клизишта, упозорили су метеоролози.

Мексичке власти најавиле су обилне падавине у савезним државама Гереро, Мичоакан, Оаксака, Халиско и Колима, позивајући становнике да буду на опрезу.

Приватна метеоролошка компанија AccuWeather прогнозира да би Симон могао да стигне до југозападне обале Мексика рано у недјељу. Очекује се да би у приобалним подручјима држава Халиско и Колима могло да падне између 46 и 61 центиметар кише.

Према подацима НХЦ-а, ураган Симон се у петак рано ујутру налазио око 355 километара јужно од Манзаниља и кретао се ка сјеверозападу.

(Телеграф)

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Тагови :

Мексико

Ураган

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