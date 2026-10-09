Танкер за превоз гаса погођен у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Иранска Исламска револуционарна гарда саопштила је да је танкер за превоз течног нафтног гаса погођен док је пролазио рутом кроз Ормуски мореуз коју Техеран не признаје.
"Прије неколико часова погођен је танкер велике тонаже за превоз течног нафтног гаса, који је планирао да прође незаконитом, односно рутом коју Иран не признаје, у јужном дијелу Ормуског мореуза", наводи се у саопштењу.
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На броду "Саншајн" избио је велики пожар у машинском одјељењу, додала је Гарда.
(Срна)
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