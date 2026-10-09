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Танкер за превоз гаса погођен у Ормуском мореузу

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09.10.2026 15:28

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Иранска Исламска револуционарна гарда саопштила је да је танкер за превоз течног нафтног гаса погођен док је пролазио рутом кроз Ормуски мореуз коју Техеран не признаје.

"Прије неколико часова погођен је танкер велике тонаже за превоз течног нафтног гаса, који је планирао да прође незаконитом, односно рутом коју Иран не признаје, у јужном дијелу Ормуског мореуза", наводи се у саопштењу.

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На броду "Саншајн" избио је велики пожар у машинском одјељењу, додала је Гарда.

(Срна)

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Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Техеран

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