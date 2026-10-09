Тешко повријеђена два радника након експлозије у рафинерији

Аутор:АТВ редакција
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Двојица радника тешко су повријеђена од експлозији у рафинерији нафте у близини Атине, саопштиле су грчке власти.
Радници су хоспитализовани након експлозије у рафинерији моторног уља у граду Аји Теодори, око 60 километара западно од Атине.
Размјере штете и узрок експлозије за сада нису познати, преноси АП.
Компанија "Мотор оил" саопштила је да су радници повријеђени током обимних радова на одржавању и да су хоспитализовани у оближњем граду Коринт, на југу Грчке, преноси Срна.
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