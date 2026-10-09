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Тешко повријеђена два радника након експлозије у рафинерији

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09.10.2026 13:42

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Тешко повријеђена два радника након експлозије у рафинерији
Фото: Tanjug/AP/Damian Dovarganes

Двојица радника тешко су повријеђена од експлозији у рафинерији нафте у близини Атине, саопштиле су грчке власти.

Радници су хоспитализовани након експлозије у рафинерији моторног уља у граду Аји Теодори, око 60 километара западно од Атине.

Размјере штете и узрок експлозије за сада нису познати, преноси АП.

Компанија "Мотор оил" саопштила је да су радници повријеђени током обимних радова на одржавању и да су хоспитализовани у оближњем граду Коринт, на југу Грчке, преноси Срна.

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Тагови :

Грчка

Повријеђени у експлозији

рафинерија

рафинерија нафте

Радници

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