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Najzdravije jesenje voće: Šta se dešava u tijelu ako svakog dana jedete mandarine?

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09.10.2026 15:52

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Најздравије јесење воће: Шта се дешава у тијелу ако сваког дана једете мандарине?
Foto: pexels/Arshan Ali

Stigla je sezona mandarina, a sa njom i onaj period godine kada možemo da pojedemo nekoliko komada gotovo ne primjećujući. Slatke su, sočne, lako se gule i predstavljaju jednu od najjednostavnijih užina, ali iza njihovog ukusa krije se prilično zanimljiv nutritivni sastav.

Mandarine su izvor vitamina C, sadrže vlakna i različite biljne materije, pa njihovo redovno uključivanje u raznovrsnu ishranu može da bude jednostavan način da tokom jeseni jedemo više voća. Ali šta se zapravo događa kada mandarine redovno završavaju na našem jelovniku?

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Dobijate ozbiljnu dozu vitamina C

Kada pomislimo na citruse, vitamin C je prva asocijacija – i to sa razlogom. Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede, jedna šolja svježih mandarina sadrži oko 52 mg vitamina C. Vitamin C doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema, a djeluje i kao antioksidans, odnosno pomaže u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Ipak, ovdje je važno napraviti razliku: jedenje mandarina nije garancija da nećete dobiti prehladu ili grip. One jednostavno mogu da budu dio kvalitetne i raznovrsne ishrane.

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Još jedan razlog da mandarinu pojedete cijelu umjesto da od nje pravite sok jesu vlakna.

Vlakna imaju važnu ulogu u normalnom funkcionisanju sistema za varenje, a doprinose i osjećaju sitosti. Kada pojedemo cijelo voće, dobijamo vlakna koja se dobrim dijelom gube kada pijemo samo sok. Tu je i praktična razlika. Nekoliko mandarina možemo da iscijedimo i popijemo za minut, dok ćemo ih cijele ipak jesti sporije.

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Zato je, kada imate izbor između voćke i njenog soka, cijela mandarina uglavnom bolja opcija.

Koliko mandarina treba jesti?

Ne postoji magičan broj mandarina koji će preko noći promijeniti zdravlje.

Mnogo je važnije da ih posmatrate kao jedan od izvora voća u raznovrsnoj ishrani, a ne kao namirnicu koju treba jesti u ogromnim količinama zato što je „zdrava“.

Ako ste među onima koji mogu da pojedu pola kese mandarina dok gledaju televiziju, vjerovatno je korisnije da ih rasporedite tokom dana i kombinujete sa drugim vrstama voća.

(ŽenaBlic)

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Tagovi :

Voće

mandarine

vitamini

zdravlje

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