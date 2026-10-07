Zašto se kilogrami vraćaju nakon dijete: Naučnici našli odgovor

Mnogi ljudi koji uspiju smršati nakon dijete suočavaju se s istim problemom - kilogrami se nakon određenog vremena ponovo vraćaju. Naučnici sada vjeruju da su pronašli molekularni trag koji bi mogao objasniti zašto se to događa.

Novo istraživanje ukazuje na to da masne ćelije mogu zadržati svojevrsno "sjećanje" na period u kojem je tijelo bilo gojazno. To bi moglo pomoći u objašnjenju zbog čega organizam nakon gubitka kilograma ima tendenciju da ponovo dobije izgubljenu težinu.

Šta masne ćelije "pamte"?

Istraživači su proučavali promjene na molekularnom nivou koje ostaju u masnom tkivu nakon gubitka težine. Posebnu pažnju posvetili su epigenetskim promjenama, svojevrsnim "oznakama" koje mogu uticati na način na koji geni funkcionišu, bez promjene samog DNK koda.

Rezultati sugerišu da se neke od tih promjena ne vraćaju odmah u prvobitno stanje nakon mršavljenja. Drugim riječima, masne ćelije bi mogle zadržati molekularni trag prethodnog stanja organizma, prenosi Dan.

Zašto se kilogrami mogu vratiti?

To bi moglo biti važno za razumijevanje poznatog fenomena vraćanja tjelesne težine nakon dijete. Kada osoba smanji unos hrane i izgubi kilograme, tijelo se prilagođava novom stanju, ali određeni biološki mehanizmi mogu i dalje "pamtiti" prethodnu težinu.

Naučnici smatraju da bi upravo ovo molekularno sjećanje u budućnosti moglo postati nova meta za liječenje gojaznosti. Ako se utvrdi kako se takve promjene mogu spriječiti ili preokrenuti, moguće je da bi se razvili efikasniji načini za dugoročno održavanje izgubljene tjelesne težine.

Da li je pronađeno rješenje?

Ipak, istraživači naglašavaju da ovo otkriće samo po sebi ne znači da je pronađeno konačno rješenje za problem vraćanja kilograma. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko ovaj mehanizam zaista utiče na ljude i može li se ciljano mijenjati.