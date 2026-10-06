Logo

Opasna bolnička gljivica razvila otpornost na sve glavne lijekove

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 07:39

Komentari:

0
Бактерија
Foto: Tanjug/Wassily Kandark

Zdravstveni stručnjaci zabrinuti su zbog nove gljivice otporne na sve glavne grupe antifungalnih lijekova. Riječ je o patogenu Candidozyma auris, ranije poznatom kao Candida auris, koji se već smatra ozbiljnom prijetnjom u bolničkim sistemima širom svijeta, piše Science Alert.

Otkako je prvi put identifikovana 2009. godine, proširila se u više od 60 zemalja. Izaziva bolničke i invazivne infekcije, kod kojih stopa smrtnosti može dostići između 30 i 50 odsto. Zbog otpornosti na lijekove i lakog širenja, Svjetska zdravstvena organizacija ju je još 2022. svrstala u grupu gljivičnih patogena najvišeg prioriteta.

Potpuna otpornost zabilježena u Africi

Novi rad opisuje soj čiji su testovi potvrdili otpornost na sve četiri glavne grupe antifungalnih lijekova. Izolat potiče od 28-godišnje pacijentkinje koja je poslije operacije u bolnici u Najrobiju u Keniji razvila infekciju rane. To je prvi takav slučaj u Africi.

Naučnici soj nazivaju panrezistentnim, što znači da je otporan na sve uobičajene antimikotike, uključujući flukonazol, kaspofungin, mikafungin, amfotericin B i flucitozin. Takva otpornost je izuzetno rijetka. Kenijski izolat je prvi panrezistentni slučaj C. auris u Africi i tek drugi u svijetu. Prethodni je dokumentovan 2022. u Njujorku.

Nezavisan razvoj otpornosti

Sekvenciranjem genoma otkrivene su mutacije povezane s otpornošću: na genima ERG11 i CDR1 (azoli), FKS1 (ehinokandini) i FUR1 (flucitozin). Mutacije se razlikuju od onih u njujorškom soju, što ukazuje da je potpuna otpornost mogla nastati nezavisno, a ne prenosom iz SAD, iako ni to nije isključeno.

Олешка

Svijet

Ljudi jedu travu i korov: Nema hrane, vode i lijekova

Nije utvrđeno da li je ranije uzimanje antimikotika uticalo na razvoj otpornosti: pacijentkinja ih je primala, ali podaci o dozama i trajanju terapije nisu dovoljni za direktnu vezu.

Poziv na pojačan nadzor

Autori otkriće smatraju zabrinjavajućim, posebno za regione sa ograničenim pristupom novijim lijekovima, i upozoravaju na rastuću prijetnju neizlečivih gljivičnih infekcija. Pozivaju na stroži genomski nadzor i brzu dijagnostiku kako bi se spriječilo širenje visokootpornih sojeva u bolnicama, prenosi Sputnik.

Iako je ovaj soj za sada vrlo redak, pokazao je sposobnost širenja u bolnici, sticanja otpornosti i evolucije kao odgovora na liječenje. Istraživanje je objavljeno u časopisu Scientific Reports.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

lijekovi

bakterija

gljivica

Otpornost

Komentari (0)

Pročitajte više

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

FZO: U oktobru isporuka novih količina inovativnih terapija za pacijente sa najtežim oboljenjima

1 sedm

0
Лабораторија је специјално опремљена просторија или зграда која служи за извођење научних истраживања, мјерења, експеримената и тестирања.

Nauka i tehnologija

Napravljen senzor za otkrivanje sintetičkih hormona u biološkim uzorcima

2 sedm

0
Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Zdravlje

Da li su lijekovi za mršavljenje smrtonosni? Pokrenuta istraga

3 sedm

0
Лијекови

Nauka i tehnologija

Ljudi koristili psihoaktivne supstance prije 25.000 godina?

3 sedm

0

Više iz rubrike

Зашто је добро појести банану пола сата прије спавања?

Zdravlje

Zašto je dobro pojesti bananu pola sata prije spavanja?

10 h

0
Глукометар, шприц и здравствене карте за управљање дијабетесом на ружичастој позадини.

Zdravlje

Dijabetes tipa 2 kod mladih se može javiti bez jasnih simptoma: Na ove promjene treba obratiti pažnju

12 h

0
Жена се држи за главу.

Zdravlje

Vrtoglavica nije uvijek bezazlena: Evo kada je vrijeme da se javite ljekaru

14 h

0
Крупни план женских стопа на ружичастој ваги, са фокусом на контролу тјелесне тежине.

Zdravlje

Ovo je idealna težina za vašu visinu i godine

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

51

Uskoro stiže snijeg u komšiluk

09

44

Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno

09

33

Đoković: Žao mi je zbog Medvedeva, znam kako se osjeća

09

29

SNSD za Parlamentarnu skupštinu osvojio 209.148 glasova

09

25

Ajkula postala turistička atrakcija: Milion ljudi prati njenu sudbinu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima