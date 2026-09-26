FZO: U oktobru isporuka novih količina inovativnih terapija za pacijente sa najtežim oboljenjima

Budžet za inovativne lijekove u Republici Srpskoj danas iznosi 95 miliona KM, a za narednu godinu planirano je još 50 miliona KM, odnosno oko 130 miliona KM, što predstavlja najveće izdvajanje u regionu kada se poredi broj stanovnika, saopštio je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Povodom navoda Udruženja pacijenata "Diši za život" o listama čekanja na lijekove za oboljele od karcinoma pluća, iz Fonda su naveli da se u oktobru očekuje isporuka novih količina inovativnih terapija za pacijente sa najtežim oboljenjima, uključujući i karcinom pluća, čime bi svi pacijenti koji imaju medicinske indikacije trebalo da budu uključeni u terapijski proces, što je saopšteno na konferenciji za medije 22. septembra.

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- Fond sve postupke javnih nabavki lijekova pokreće blagovremeno. Pored inovativnih terapija, pacijentima su kontinuirano dostupni i citostatici, bez lista čekanja. Ipak, kao i u drugim zemljama regiona, povremeno se javljaju izazovi u nabavci pojedinih lijekova zbog nedostatka ponuđača ili poremećaja na tržištu. Uprkos tome, Fond preduzima sve raspoložive mjere kako bi pacijentima obezbijedio nesmetanu dostupnost neophodne terapije - navedeno je iz Fonda.

Zahvaljujući dodatnih 15 miliona KM Vlade Republike Srpske, Fond je raspisao novi postupak javne nabavke inovativnih terapija kako bi se obezbijedilo liječenje svih pacijenata za koje su ove terapije preporučene.

- Trenutno inovativnu terapiju za karcinom pluća prima oko 200 pacijenata, a sa novim količinama liste čekanja biće svedene na minimum i značajno će se skratiti vrijeme čekanja na terapiju. Godišnji trošak terapije samo za jednog pacijenta iznosi oko 150.000 KM - navedeno je u saopštenju.

Iz Fonda podsjećaju da su u uslovima ograničenih finansijskih mogućnosti među prvima prepoznali značaj finansiranja inovativnih terapija, koje su upravo pacijentima oboljelim od karcinoma pluća prve postale dostupne o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, a tokom prethodnih godina obuhvat ovih terapija kontinuirano je proširivan i na druga oboljenja.

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- Zahvaljujući kontinuiranoj podršci Vlade Republike Srpske i stalnom povećanju izdvajanja za zdravstveni sistem, danas oko 5.000 pacijenata koristi inovativne terapije, dok ih je prije nekoliko godina bilo oko 900. To predstavlja jedan od najznačajnijih pomaka u unapređenju dostupnosti savremenih metoda liječenja u Republici Srpskoj - navedeno je u saopštenju.

Iz Fonda naglašavaju da inovativne terapije finansira Vlada Republike Srpske jer sredstva od doprinosa za zdravstveno osiguranje nisu dovoljna da pokriju sve troškove zdravstvenog sistema.