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Banjalučanka izračunala sve troškove: Evo koliko košta zimnica za 4 osobe

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26.09.2026 08:27

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Зимница
Foto: Pixabay

Priprema zimnice i ove godine za mnoge Banjalučane znači dodatni udar na kućni budžet, a jedna Banjalučanka, koja je zimnicu pravila za četvoročlanu porodicu, kaže da je ove godine ukupno potrošila oko 300 KM.

"Pravili smo zimnicu kao i svake godine, ali kada se sve sabere, nije malo novca. Samo povrće dosta košta, a tu su još sirće, ulje, so i ostale namirnice", rekla je ona za "Nezavisne novine".

Cijene povrća za zimnicu u Banjaluci

Prema cijenama koje je plaćala, kilogram žute paprike koštao je 2,49 KM, dok je za kilogram roge trebalo izdvojiti tri KM.

Karfiol je, kako kaže, 2,69 KM po kilogramu, patlidžan 1,99 KM, a paradajz 3,49 KM.

Dodaje da kilogram mrkve košta 1,95 KM, dok je kupus nešto povoljniji i košta od 0,65 KM do jedne KM.

"Feferone su među skupljim vrstama povrća, pa kilogram košta pet KM", kazala je ona, te dodala da su krastavci oko 2,50 KM, a luk 0,90 KM.

Za zimnicu potrebno izdvojiti i za ostale namirnice

Iako pojedine vrste povrća imaju prihvatljiviju cijenu, kako kaže, kada se kupuju veće količine za pripremu zimnice, ukupni račun brzo raste. Banjalučanka kaže da je dio povrća kupovala od‌jednom, dok je pojedine namirnice nabavljala naknadno, u zavisnosti od toga šta joj je bilo potrebno za pripremu zimnice.

"Ulje košta oko 3,50, a može biti i skuplje, do čak pet KM, dok kilogram soli košta 1,40, a litra esencije 8,60", kazala je ona, te naglasila da je birala povoljnije cijene.

"Gledala sam cijene i birala stvarno najpovoljnije", rekla je ona, te dodala da se u Banjaluci mogu naći i skuplje namirnice, u zavisnosti od toga gd‌je se kupuju.

Šta se sve našlo u zimnici

"Pravili smo kisele krastavce, papriku, ajvar, pečenu papriku rogu, turšiju, te salatu od mrkve", kazala je ona.

Prema njenim riječima, cijene su ove godine blago porasle u odnosu na prošlu godinu.

"Nije neka velika razlika u cijeni u odnosu na prošlu godinu, ali primijeti se blagi porast cijena", kazala je ona.

Zimnica kao porodična tradicija

Kako dodaje, spremanje zimnice za nju i njenu porodicu nije samo obaveza, već je neka vrsta tradicije, te je radi zajedno sa svojim kćerkama.

"Zimnica može da se kupi i gotova, ali poenta je u tome da je radimo zajedno kući. Svake godine zajedno spremamo zimnicu. Kćerke pomažu oko svega, od čišćenja i pripreme povrća do slaganja tegli. To nam je postalo neka vrsta tradicije i lijepo nam je kada sve radimo zajedno", kazala je ona, te dodala da je važno da i one kroz to nauče kako se zimnica priprema, ali i da nastave porodičnu tradiciju.

Kupus je već u prodaji na banjalučkoj stočnoj pijaci i džak košta 10 KM, pišu Nezavisne novine.

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Tagovi :

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