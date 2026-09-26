Praznik uoči Krstovdana donosi veliku poruku: Ovo danas morate uraditi

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju Pretprazništvo Vozdviženja Časnog Krsta i molitveno se sjećaju Svetog sveštenomučenika Kornilija Stotnika moćnog rimskog oficira koji je zbog vjere odbacio svetovnu slavu.

Kornilije je bio rimski oficir (stotnik) u Cezareji, a njegov istorijski i vjerski značaj je ogroman jer je on prvi paganin koji je primio hrišćanstvo. Prema novozavjetnoj knjizi Djela apostolska, iako je bio Rimljanin, bio je izuzetno pobožan i milostiv čovjek koji je redovno pomagao siromašnima i neprestano se molio Bogu.

Njegova iskrena vjera nije prošla nezapaženo. Jednog dana, tokom molitve, javio mu se anđeo Božiji i saopštio mu da su njegove molitve uslišene, te mu je naložio da pošalje ljude u grad Jopu i pronađe apostola Petra.

U isto vrijeme, apostol Petar je imao neobičnu viziju u kojoj mu je s neba spušteno platno puno različitih životinja. Čuo je glas koji mu naređuje da jede, a kada je Petar odbio rekavši da nikada nije okusio ništa „nečisto“, glas mu je strogo odgovorio: „Što je Bog očistio, ti ne zovi nečistim“. Ova vizija bila je božanska poruka Petru da Božija milost više ne smije biti ograničena samo na Jevreje.

Zanimljivosti Veliki dnevni horoskop: Zvijezde donose preokret za sve znakove

Kada su Kornilijevi izaslanici stigli, Petar je shvatio značenje vizije. Otišao je u Cezareju, ušao u dom rimskog stotnika i počeo da propovijeda Jevanđelje. Tokom njegove besjede, Duh Sveti je sišao na sve prisutne, a Petar je odmah krstio Kornilija i čitavu njegovu porodicu, čime je srušena dotadašnja barijera između Jevreja i ostalih naroda.

Nakon krštenja, Kornilije je napustio vojnu službu, odrekao se svetovnog života i krenuo za apostolom Petrom. Kasnije je rukopoložen za episkopa i poslat u neznabožački grad Skepsiju da propovijeda vjeru, gdje je doživio brojna stradanja i progone od strane lokalnih vlasti.

Obnovljenje hrama Vaskrsenja Hristovog

Na današnji dan obilježava se i sjećanje na svečano osvećenje velelepnog hrama koji su sveti car Konstantin Veliki i njegova majka, carica Jelena, podigli 335. godine na brdu Golgota u Jerusalimu – tačno na mjestu Hristovog raspeća, pogreba i vaskrsenja, prenosi Telegraf.rs.

Šta danas morate uraditi?

Kako je ovaj dan uvod u sutrašnji veliki praznik - Vozdviženje Časnog Krsta (jesenji Krstovdan), prema narodnim i crkvenim običajima vjernici danas treba da urade sljedeće:

Post i duhovna priprema

Današnji dan služi kao priprema za Krstovdan, koji se uvijek strogo posti. Preporučuje se uzdržanje od teške hrane, ali prevashodno od loših misli, svađa i gnjeva.

Molitva za mir u domu

Po ugledu na Svetog Kornilija, čija je čitava porodica primila blagoslov zbog njegove iskrene molitve, danas se valja pomoliti za zdravlje, mir i slogu među najbližima.

Učinite dobro djelo

Sveti Kornilije je bio poznat po tome što je pomagao siromašnima. Vjeruje se da na današnji dan treba učiniti barem jedno dobro djelo ili pružiti pomoć onima kojima je najpotrebnija.