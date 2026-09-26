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Vremenski obrt u Srpskoj: Danas toplije, ali ovaj detalj sve kvari

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26.09.2026 08:55

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Јесен, опада лишће.
Foto: Pexels/ K

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu, dok se na istoku očekuje nešto povećana oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da će u Hercegovini duvati umjerena, a na udare i jaka bura.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 17 do 24 stepena Celzijusova, dok će u višim predjelima biti znatno svežije, sa najvišom temperaturom do 14 stepeni.

Federalni hidrometeorološki zavod saopštio je da je jutro u većini krajeva osvanulo umjereno do pretežno oblačno, uz čestu pojavu magle po kotlinama, dok je na jugu zemlje pretežno vedro.

Jutarnje temperature: Na Bjelašnici samo jedan stepen

Prema mjerenjima u 8.00 časova, najhladnije je bilo na Bjelašnici sa svega 1jendim stepenom Celzijusovim. Na Čemernu je izmjereno šest stepeni, dok su Ivan sedlo, Sanski Most, Kalinovik, Han Pijesak i Novi Grad mjerili sedam stepeni.

U Jajcu, Sokocu, Ribniku, Šipovu, Prijedoru i Banjaluci bilo je osam stepeni. U Kneževu, Mrkonjić Gradu, Gacku, Bileći, Doboju i Tuzli izmjereno je devet stepeni, dok je u Sarajevu, Foči, Srebrenici i Bijeljini živa u termometru pokazivala 10 stepeni.

U Livnu, Višegradu i Rudom ujutru je bilo 11 stepeni, Zvorniku 13, Trebinju 14, dok je najtopliji grad u osam časova bio Mostar sa 17 stepeni Celzijusovih.

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