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Uzgajivači u šoku: Cijena prasića pala, otkriveno kad stiže poskupljenje

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26.09.2026 08:05

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Прасићи
Foto: ATV

Iako je bilo najava da bi prasići mogli da poskupe sredinom septembra, to se nije desilo.

Uzgajivači tvrde da nikad nisu lošije poslovali, te da im cijela ova godina ne ide naruku.

Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske, naglašava da prasići koštaju 4,5-5 KM po kilogramu žive vage.

"Ova cijena je, manje-više, aktuelna cijelo ljeto. Nadali smo se da će cijena bar malo skočiti tokom ljeta, ali to se nije desilo. Ranijih godina, u avgustu je potražnja za prasićima značajno rasla, samim tim i cijene. Ove godine - ništa", kaže Maljčić za Srpskainfo.

Prema njegovim riječima, domaću proizvodnju gotovo je u potpunosti potopio uvoz.

"Potražnja za domaćim mesom, odnosno prasićima, nikad nije bila manja. Aktuelne cijene će ostati na snazi sve do pred slave. Tek negd‌je u decembru, moglo bi da dođe do poskupljenja", poručuje Maljčić.

Podsjetimo, prasići su najskuplji za Đurđevdan. Uoči ove slave, kilogram žive vage u prosjeku je koštao 8 KM, a riječ je o prasićima do 30 kilograma.

Cijena prasića nešto manje kilaže išla je i do 9, a u višim krajevima, u kojima svinjogojstvo nije tradicija, preprodavci su kilogram žive vage prodavali i po 10 KM.

Uoči Đurđevdana prošle godine, cijena prasića išla je i do 12 KM po kilogramu žive vage.

Kad je riječ o jagnjićima, kilogram žive vage trenutno u prosjeku košta oko 8 KM.

Uoči Đurđevdana ove godine, jagnjad su koštala i do 12 KM po kilogramu žive vage.

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