Dan pred Krstovdan slavi se ovaj svetac: On je promijenio istoriju

Dan uoči Krstovdana spaja dve velike priče iz hrišćanske istorije: onu o mjestu Hristovog stradanja i vaskrsenja, te onu o čovjeku čije je krštenje pokazalo da su vrata Crkve otvorena za čitav svijet.

Sveta carica Jelena započela je gradnju grandioznog hrama u Jerusalimu, sa željom da pod istim krovom budu Golgota, mjesto Hristovog raspeća, i njegov sveti grob. Iako nije dočekala završetak svih radova, hram je svečano osvećen 335. godine.

Upravo zato se 26. septembra ne obilježava gradnja bilo koje crkve – riječ je o hramu podignutom na mjestima koja su u samom središtu hrišćanske vjere, a njegov spomen dolazi dan prije Vozdviženja Časnog krsta, praznika koji narod poznaje kao Krstovdan.

Ko je bio sveti Kornilije?

Kornilije je bio rimski oficir u Kesariji Palestinskoj. Prema Djelima apostolskim, krstio ga je lično apostol Petar, u vreme kada se među prvim hrišćanima još postavljalo pitanje mogu li i ljudi koji nisu Jevreji da postanu dio Crkve.

Njegova priča zato nije ostala upamćena samo kao obično obraćenje. Kornilije je, prema crkvenom predanju, kasnije postao episkop i nastavio hrabro da propovijeda vjeru uprkos svim stravičnim progonima. Crkva ga se sjeća kao sveštenomučenika, dok njegov susret sa apostolom Petrom ostaje svedočanstvo da vjera ne poznaje granice porijekla.

Važno je napomenuti da subota, 26. septembar, nije posni dan. Veliki post za Krstovdan obilježava se u nedjelju, 27. septembra, prenosi Ona.rs.