Logo

Dan pred Krstovdan slavi se ovaj svetac: On je promijenio istoriju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 21:23

Komentari:

0
Дан пред Крстовдан слави се овај светац: Он је промијенио историју
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva sutra obilježava spomen osvećenja Hrama Vaskrsenja Gospodnjeg u Jerusalimu i sjeća se svetog sveštenomučenika Kornilija.

Dan uoči Krstovdana spaja dve velike priče iz hrišćanske istorije: onu o mjestu Hristovog stradanja i vaskrsenja, te onu o čovjeku čije je krštenje pokazalo da su vrata Crkve otvorena za čitav svijet.

Sveta carica Jelena započela je gradnju grandioznog hrama u Jerusalimu, sa željom da pod istim krovom budu Golgota, mjesto Hristovog raspeća, i njegov sveti grob. Iako nije dočekala završetak svih radova, hram je svečano osvećen 335. godine.

Upravo zato se 26. septembra ne obilježava gradnja bilo koje crkve – riječ je o hramu podignutom na mjestima koja su u samom središtu hrišćanske vjere, a njegov spomen dolazi dan prije Vozdviženja Časnog krsta, praznika koji narod poznaje kao Krstovdan.

Ko je bio sveti Kornilije?

Kornilije je bio rimski oficir u Kesariji Palestinskoj. Prema Djelima apostolskim, krstio ga je lično apostol Petar, u vreme kada se među prvim hrišćanima još postavljalo pitanje mogu li i ljudi koji nisu Jevreji da postanu dio Crkve.

Njegova priča zato nije ostala upamćena samo kao obično obraćenje. Kornilije je, prema crkvenom predanju, kasnije postao episkop i nastavio hrabro da propovijeda vjeru uprkos svim stravičnim progonima. Crkva ga se sjeća kao sveštenomučenika, dok njegov susret sa apostolom Petrom ostaje svedočanstvo da vjera ne poznaje granice porijekla.

Važno je napomenuti da subota, 26. septembar, nije posni dan. Veliki post za Krstovdan obilježava se u nedjelju, 27. septembra, prenosi Ona.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SPC

svetac

pravoslavlje

Pravoslavni kalendar

Komentari (0)

Pročitajte više

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović za ATV: Posjeta SAD bila je suštinska, odnosi bolji nego ikada

41 min

1
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Nezamisliva tragedija: Dijete i majka stradali u jezivom sudaru

42 min

0
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić najavio vaučere i veliku pomoć za mlade

46 min

0
У првом плану - специјал: Жељка Цвијановић

Emisije

U prvom planu - specijal: Željka Cvijanović

47 min

0

Više iz rubrike

Лото / Лутрија

Društvo

Izvlačenje za srčani udar: Loto rezultati 77. kola

1 h

0
Патријарх Порфирије у Палама

Društvo

Patrijarh Porfirije: Hram je srce grada, a vjera temelj svakog sabranja

2 h

0
Датум рођења открива који светац је ваш заштитник

Društvo

Datum rođenja otkriva koji svetac je vaš zaštitnik

3 h

1
Снијег стигао и у Херцеговину

Društvo

Snijeg stigao i u Hercegovinu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

46

Skandalozne poruke mržnje u Brčkom: Ispisali "Srbe na vrbe" ispred škole

21

29

Autobus se survao pored puta, vozač doslovno nestao

21

23

Dan pred Krstovdan slavi se ovaj svetac: On je promijenio istoriju

21

19

Cvijanović za ATV: Posjeta SAD bila je suštinska, odnosi bolji nego ikada

21

18

Nezamisliva tragedija: Dijete i majka stradali u jezivom sudaru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima