Skandalozne poruke mržnje u Brčkom: Ispisali "Srbe na vrbe" ispred škole

Grafiti "Srbe na vrbe" i "Nož kolac Jasenovac" ispisani su crnom bojom danas poslije podne u dvorištu područnog odjeljenja Druge osnovne škole u naselju Grčica i na još nekim mjestima u Brčko distriktu.

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić najoštrije je osudio ovakve poruke mržnje i izrazio uvjerenje da će Policija distrikta efikasno i profesionalno otkriti autore i predmete dostaviti Tužilaštvu i Sudu radi procesuiranja.

On je istakao da posebno zabrinjavaju takvi sadržaji na mjestima predviđenim za bezbrižno odrastanje djece.

Milić je pozvao sugrađane da na ovakve i slične incidente ne odgovaraju novim porukama mržnje, naglasivši da Brčko mora ostati prostor u kojem se različitosti poštuju, a problemi rješavaju razgovorom i kroz institucije.

"Na mržnju treba odgovoriti odgovornošću, a na podjele odlučnošću da sačuvamo mir i međusobno poštovanje, posebno zbog naše djece koja imaju pravo da odrastaju u sigurnom i tolerantnom društvu", rekao je Milić, prenosi Srna.