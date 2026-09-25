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Skandalozne poruke mržnje u Brčkom: Ispisali "Srbe na vrbe" ispred škole

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25.09.2026 21:46

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Брчко Дистрикт
Foto: RTRS

Grafiti "Srbe na vrbe" i "Nož kolac Jasenovac" ispisani su crnom bojom danas poslije podne u dvorištu područnog odjeljenja Druge osnovne škole u naselju Grčica i na još nekim mjestima u Brčko distriktu.

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić najoštrije je osudio ovakve poruke mržnje i izrazio uvjerenje da će Policija distrikta efikasno i profesionalno otkriti autore i predmete dostaviti Tužilaštvu i Sudu radi procesuiranja.

On je istakao da posebno zabrinjavaju takvi sadržaji na mjestima predviđenim za bezbrižno odrastanje djece.

Milić je pozvao sugrađane da na ovakve i slične incidente ne odgovaraju novim porukama mržnje, naglasivši da Brčko mora ostati prostor u kojem se različitosti poštuju, a problemi rješavaju razgovorom i kroz institucije.

"Na mržnju treba odgovoriti odgovornošću, a na podjele odlučnošću da sačuvamo mir i međusobno poštovanje, posebno zbog naše djece koja imaju pravo da odrastaju u sigurnom i tolerantnom društvu", rekao je Milić, prenosi Srna.

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Tagovi :

grafiti mržnje prema Srbima

Brčko

Škola

Grafit

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