Kamata na kamatu: Žele da uvedu novi vid penzije

Njemački ministar finansija Lars Klingbeil, kadar Socijaldemokratske partije (SPD), u Bundestagu je predstavio nacrt zakona o “penziji za rani početak”, prema kojem će država izdvajati po 10 evra (19,5 KM) mjesečno za svako dijete u dobi od šest do 18 godina.

Cilj je uspostaviti početni kapital za starosnu penziju i osigurati pravedniju finansijsku budućnost za sve mlade, nezavisno od imovinskog stanja njihovih roditelja, objavio je dnevnik "tagescau".

Republika Srpska Cvijanović za ATV: Mi radimo za istinu

Prema procjeni Vlade Njemačke, primjenom efekta kamate na kamatu, samo od državnih uplatnih sredstava do odlaska u penziju u 65. godini života na računu bi se moglo prikupiti 53.000 evra (103.000 KM).

Ukoliko bi roditelji ili baka i djed uplaćivali dodatnih 20 evra (39 KM) mjesečno, taj iznos bi mogao dostići 160.000 eura (313.000 KM). Ova mjera bi njemačke savezne vlasti koštala 198 miliona evra (387 miliona KM) u 2027. godini, dok se do 2030. godine očekuje rast troškova na 411 miliona evra (803 miliona KM).

Državna podrška bi počela retroaktivno od 1. januara 2026. godine za svu djecu rođenu 2020. godine i mlađu, dok bi se od 2027. svake godine automatski uključivala generacija djece koja navrši šest godina.

Novac bi se ulagao namjenski na investicijski račun, na koji punoljetna osoba nakon 18. rođendana može nastaviti samostalno uplaćivati. Prikupljeni kapital s državnim podsticajima bi se isplaćivao nakon navršene 65. godine života.

Svijet Isplivao posljednji snimak: Dječak izašao bos iz kuće, tijelo pronašli u rijeci

Njemačka vlada planira u drugoj polovini ove godine predstaviti strategiju finansijskog obrazovanja kako bi se mladi odmalena učili ulaganju na tržištu kapitala.

Prijedlog je izazvao oprečne reakcije u njemačkom parlamentu. Blok dvije vladajuće demokršćanske stranke (CDU/CSU) podržao je inicijativu, nazvavši je prekretnicom za razvoj kulture investiranja po uzoru na skandinavske zemlje, dok su desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) i stranka Zelenih uputile oštre kritike.

U AfD-u smatraju da su iznosi nedovoljni i traže 100 evra (195 KM) mjesečno od rođenja djeteta, ali isključivo za “njemačku djecu” s prebivalištem u Njemačkoj. S druge strane, Zeleni smatraju da je diskriminatorno to što su djeca rođena prije 2020. godine u potpunosti isključena iz ovog modela.

Nakon prve rasprave u Bundestagu, konačni nastavak parlamentarne procedure i usvajanje zakona očekuju se tokom jeseni, kako bi ovaj zakon zvanično stupio na snagu početkom naredne godine, objavio je "tagescau".

Gradovi i opštine Skandalozne poruke mržnje u Brčkom: Ispisali "Srbe na vrbe" ispred škole

Sličnu mjeru planira i susjedna Austrija, čija vlada od 2027. godine namjerava uvesti “Depozit za budućnost” s jednokratnim podsticajem od 500 evra (977 KM) za svako novorođeno dijete, bez obzira na državljanstvo.

No, ovaj austrijski model već se suočava s kritikama da pogoduje bogatijima koji mogu uplaćivati dodatna sredstva, dok iz tamošnjeg ministarstva finansija upozoravaju na neizvjesno finansiranje i mogućnost odgađanja primjene.