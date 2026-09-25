Nevenka sa 65 upisala treći fakultet i završila ga: Život je preda mnom

Kada je otišla u penziju, Nevenka Balanesković nije počela da broji godine koje su prošle, već da razmišlja šta još želi da uradi.

Njemački i engleski jezik već je završila, decenijama je radila kao prevodilac i nastavnica, a onda se sjetila želje koju nikada nije ostvarila – da studira francuski. Sa 65 godina ponovo je sjela u studentsku klupu, a sa 69 diplomirala u prvom mogućem roku.

"Kad sam otišla u penziju, onda sam tek shvatila da je život preda mnom", kaže Nevenka u razgovoru za Ona.rs

Danas ima 72 godine i, dok govori o fakultetu, knjigama i svemu što još planira, jasno je da tu rečenicu nije izgovorila tek tako.

Sa nekadašnjim đakom ponovo u klupi

Povratak na fakultet značio je i povratak među mnogo mlađe kolege. Nevenka priznaje da je nekada bila veoma stidljiva, ali da je, kada je konačno upisala ono što je željela, taj osjećaj nestao.

Nije sebe posmatrala drugačije od ostalih studenata, niti su je tako posmatrali profesori. Pojedini su je čak na hodniku pozdravljali misleći da je njihova koleginica.

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Među studentima je srela i nekoga koga je dobro poznavala – svog nekadašnjeg đaka, kojem je od prvog do osmog razreda predavala njemački. Ovoga puta bili su kolege na studijama francuskog jezika.

"Studiranje se kasnije shvata ozbiljnije, ali i opuštenije. Kad si mlad, pod pritiskom si da se zaposliš i nešto stekneš, a kad si stariji, možeš da uživaš", objašnjava ona.

Nisu je zanimale titule, već jezici

Iako je završila tri fakulteta, Nevenka kaže da joj cilj nikada nije bio da niže diplome. Željela je da upoznaje različite jezike, a treće studije otvorile su joj i put ka poeziji.

Uz podršku profesora ponovo je počela da prepjevava pjesme, čime se okušala još u gimnaziji, a kasnije je objavila dvije zbirke prepjeva sa francuskog, njemačkog i engleskog jezika.

"Nisam želela da idem u visinu, nego u širinu. Mene su zanimali različiti jezici", kaže Nevenka.

Sada radi na trećoj zbirci, koju je nazvala "Pabirčenje", kao i na poetskom pojmovniku, knjizi u kojoj o riječima piše onako kako je inspirišu.

O njenom odnosu prema radu možda najbolje govori jedna svakodnevna navika – svako jutro najprije prevede jednu pjesmu, pa tek onda prelazi na ostale obaveze.