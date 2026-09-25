Cvijanović za ATV: Mi radimo za istinu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da Republika Srpska gradi nova partnerstva i radi za istinu, dok međunarodni lideri sve manje imaju razumijevanja za kukanje iz Sarajeva.

"Toliko je posađeno laži i neistina o Republici Srpskoj da je to težak put da hodate od mjesta do mjesta, čupate tu neistinu i sadite istinu. To je ozbiljan posao koji radimo i to nailazi na razumijevanje s druge strane, prije svega Amerike kao ključnog igrača. Sa Rusijom odnose nije trebalo popravljati jer Rusija ima razumijevanje i svijest o tome šta je Dejtonski sporazum, da je on bio narušen mnogo puta, ali ne sa naše strane, nego od onih koji su intervencijama pokušali da promijene sistem i izazivali krize", navela je Cvijanovićeva gostujući u emisiji ATV-a "U prvom planu".

Ona je dodala da Srpska ima dobru saradnju i sa pojedinim evropskim vladama koje razumiju šta se ovdje dešavalo, te da one sada imaju namjeru da jasnije iskažu svoj stav.

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"Ne možete biti dio evropskog kontinenta, a da neko na vas primjenjuje ko zna kakve plastične formule i ne želi ništa o vama da razumije osim da vas tereti za neke neuspjehe. Mnogo stvari smo uradili, a korak koji je napravila ova administracija SAD sa skidanjem sankcija, gdje žele da u nama vide partnere u investicijama, političkim i ekonomskim procesima, svakako je doprinio tome da nas i drugi posmatraju na drugačiji način. Ta partnerstva ne smijemo ispustiti iz ruku", kazala je Cvijanovićeva.

„Teško vrijeme je iza nas, dolazi doba znanja i pameti“

Govoreći o razvojnom putu Srpske, srpski član Predsjedništva BiH poručila je da je loše i teško vrijeme iza nas.

"Govorim o vremenu rata, posljeratne izgradnje i vremenu u kojem smo se borili uporno da nam se nešto ne oduzima. Nekada smo se morali dovijati, napraviti pet koraka naprijed, pa se vratiti dva-tri unazad jer bismo procijenili da je opasno da nastavimo tako. To vrijeme je iza nas. Sad dolazi vrijeme u kojem svoje aktivno učešće u procesima omogućavate na osnovu pameti, znanja, dobrih odnosa, kontakata i razumijevanja sa međunarodnim partnerima. Na veliku vrisku, skiku i histeriju koja dolazi iz Sarajeva se uopšte ne osvrćem", naglasila je Cvijanovićeva.

Istakla je da je Srpska sasvim pristojna u svojim istupima i da nema potrebe za iznošenjem bilo kakvih teških riječi ili prijetnji.

"Oni su očito mnogo nervozni zato što se koncept koji su gradili godinama, u kom su napravili crno-bijelu sliku, sada promijenio. Kad razgovaram sa stranim liderima, otvoreno mi kažu da više nemaju živaca da slušaju to kukanje iz Sarajeva. Kažu: 'Nemamo više vremena za to, oni se samo žale, ništa novo ne nude i nema ničega što bi predstavljalo želju da se napravi harmonična priča zasnovana na Ustavu.' Mi ne živimo nikakvim unitarističkim snovima jer su oni samo snovi. Naša realnost se zove Republika Srpska u svom ustavnom kapacitetu. Nikome ništa ne oduzimamo, ali nemamo namjeru ni da dajemo ono što kome ne pripada", poručila je Cvijanovićeva.

"Centralizacija prouzrokuje krize i neefikasne institucije"

Cvijanovićeva je naglasila da je svako dosadašnje iskustvo pokazalo da je sve što se vještački centralizovalo u BiH dovelo do kriza i stvorilo neefikasne i skupe institucije.

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"Osnovni koncept ove zemlje je decentralizovana struktura. To značit da Republika Srpska ima svoju autonomiju, da Federacija ima svoj ustavni kapacitet, kao i kantoni. U čemu je problem da tako živimo? Zašto su to svih ovih godina izvrgli ruglu i tražili partnere u svijetu koji su nas maltretirali? Zahvalna sam svima koji su prepoznali ono što radimo", kazala je Cvijanovićeva.

"Iza svih poteza stoji plan, a ne hir"

Ona je istakla da su institucije Srpske, kroz aktivnosti predsjednika Dodika i svih zvaničnika, na vrijeme prepoznale dolazak novog vremena i radile planski.

"Predsjednik Dodik je preuzeo na sebe teret da prođe kroz sudski proces da bismo mogli da objasnimo svijetu do kog je apsurda stvar dovedena raznim intervencijama koje su napravile haos od ustavnog sistema i međusobnog povjerenja. Imali smo i Kristijana Šmita koji je otišao odavde jer je natjeran da pretjera, a kad je natjera-pretjerao je. Čekali smo taj dan. Iza ovoga što radimo stoje ozbiljna politička promišljanja, ništa se ne dešava iz hira ili napamet. Imali smo i plan A, i B, i za neku nuždu plan C", istakla je Cvijanovićeva.

Na kraju je poručila da je uloga institucija ustavno opravdana borba za Republiku Srpsku kroz jačanje unutrašnjeg života i podršku građanima.

"Naša je uloga da nikoga ne potcijenimo i ne obezvrijedimo u BiH, ali i da se borimo za Srpsku na domaćem terenu kroz povećanje plata, penzija, subvencija u poljoprivredi, boračkog dodatka, te pomoć porodicama, porodiljama, novorođenčadima i studentima. To je proces koji mora da se odvija nesmetano. Republika Srpska nema više barijere koje je ranije imala. Skinuli smo te finansijske i političke blokade koje su ranije osujećivale naše projekte i planove", zaključila je Željka Cvijanović.