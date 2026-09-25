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Cvijanović: Strani članovi pokazali sumnju u rad Komisije

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25.09.2026 16:20

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da su strani članovi pokazali sumnju u rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koja više i ne postoji, te je samoinicijativno napustili.

Cvijanovićeva je navela da su se dva strana članova samoinicijativno povukla koja su nelegalno imenovana u rad Komisije, te da su time pokazali da su svjesni da se desio veto u Narodnoj skupštini i da se je mnogo politizacije na ovom pitanju.

Naglasila je da je nekoliko puta sam pisala Unesku o tome, a oni su i sami ranije upozoravali da neće da njihovi članovi generalno da se bave pitanjem urbanizma, dodjeljivanjem određenih dozvola, planskom dokumentacijom ili slično.

Ona je istakla da se ne može dopustiti da se Komisija bavi bilo čime za šta nije nadležna.

"Polako, kamen po kamen, gradimo ovaj put. Planski je bilo napravljeno nekoliko koraka i došli smo do toga da se sumnja pojavila tamo gdje je trebalo da se pojavi, jer ti ljudi ne treba da učestvuju u radu ove komisije, ali je ona zloupotrebljena“, rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je dodala da je ta komisija sama sebi tokom godina prigrabila nadležnost, koja nikada nije bila predviđena prema Aneksu osam Dejtonskog sporazuma, jer se tačno zna šta je određivanje onog što su nacionalni spomenici.

"Tako da idemo polako završavati tu priču. Može biti po dogovoru, može biti da su svi zastupljeni, da svi vodimo računa, ali ne može biti da se uzurpira bilo koji nacionalni spomenik ili da se uzurpira bilo šta što pripada vjerskoj ili nekoj drugoj identifikaciji bilo kojeg naroda", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci, prenosi Srna.

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Željka Cvijanović

Republika Srpska

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

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