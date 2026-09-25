Tragedija u banjalučkom kafiću: Gost pao i preminuo

Muškarac je preminuo nakon što je pao u jednom ugostiteljskom objektu u Ulici Teodora Kolokotronisa u Banjaluci, pišu banjalučki portali.

Prema informacijama koje su dostavljene "BL portalu", muškarcu je pozlilo nakon što je boravio u lokalu "Gejm over" (Mali kastel), nakon čega je pao.

Na lice mjesta izašli su pripadnici Policijske stanice Centar, kao i ekipa Hitne pomoći, koja je pokušala reanimaciju, ali muškarcu nije bilo spasa.

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Nezvanično se saznaje da je policija obavila uviđaj i utvrdila da je riječ o nesrećnom slučaju, odnosno da je čovjek pao i tom prilikom zadobio povrede od kojih je preminuo.

Više detalja o ovom događaju za sada nije poznato.