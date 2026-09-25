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Iz mašine ukradeno 100 litara goriva i dva akumulatora

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25.09.2026 15:43

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Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Foto: Tanjug/AP/Julio Cortez

Policija u Kaknju traga za osobom koja je iz radne mašine firme “Vodokom” ukrala 100 litara goriva i dva akumulatora.

Krađa je prijavljena juče ujutro, nakon što je utvrđeno da je radna mašina u mjestu Bukovica bila meta nepoznatog počinioca.

Slučaj je Policijskoj stanici Kakanj oko 8:35 sati prijavio A.N. iz Kaknja, zaposlenik firme “Vodokom”.

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BiH

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Prema prijavi, iz radne mašine u vlasništvu ove firme ukradeno je 100 litara pogonskog goriva i dva akumulatora.

Policijski službenici obavili su uviđaj na mjestu događaja.

Slučaj je okvalifikovan kao teška krađa, a policija nastavlja rad na pronalasku počinioca i dokumentovanju krivičnog djela.

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Tagovi :

krađa goriva

gorivo

Kakanj

Krađa

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