Šokantno: Prekopala tuđe grobove zbog izgradnje vikendice!

Za prekopavanje i premještanje grobova na lokalitetu Kremenita Brda kod Pala osumnjičena je Jelena H, nekada uspješna fudbalerka, a sada službenica Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH, saznaje ATV.

Njoj se na teret stavlja da je, bez ikakve dozvole i odobrenja porodice umrlih, prekopala i izmjestila četiri groba sa lokalnog mezarja. Pojedini nadgrobni spomenici, odnosno nišani, su oštećeni, a neki su navodno premješteni.

Članovi porodica zatekli osrnavljeno mezarje

Šokantni slučaj paljanskoj policiji prijavili su članovi porodica koji su po dolasku na mezarje zatekli prekopane i oskrnavljene grobove i polomljene nadgrobne ploče svojih najmilijih. Policija je odmah izašla na teren, izvršila uviđaj i ispostavilo se da iza svega stoji Jelena H.

Ona je saslušana u policiji i protiv nje biti podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu zbog sumnje da je počinila krivično djelo povreda groba ili umrlog lica.

”Policijskoj stanici juče je prijavljeno da je prethodnom periodu, na lokalitetu Kremenita Brda, opština Pale izvršeno prekopavanje i pomjeranje grobova od strane J.H. iz Pala, bez odobrenja članova porodice umrlih”, navodi se u saopštenju.

Grobovi samoinicijativno iskopani zbog gradnje vikendice

Kako saznaje ATV Jelena H. je ranije je kupila zemlju na ovom lokalitetu, te na njoj započela izgradnju vikendice. Radovi su u međuvremenu prošireni na dio kupljene parcele na kojoj se nalazi nekoliko grobova. Uprkos tome radovi su nastavljeni, a grobovi su nezakonito, mimo procedura, potrebnih dozvola i sanitarno-tehničkih pravila samoinicijativno prekopani i premješteni.

Zaprijećena kazna do pet godina zatvora

Nakon prijave policija je blokirala i obezbjedila mezarje i u toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog nezapamćenog slučaja. O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu. Slučaj se vodi kao krivično djelo povrede groba ili umrlog lica za koje je zakonom zaprijećena kazna od jedne do pet godina zatvora.