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Poznato kada će biti otkriven spomenik knezu Lazaru u Banjaluci

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25.09.2026 12:59

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Познато када ће бити откривен споменик кнезу Лазару у Бањалуци
Foto: GU Banjaluka

U Banjaluci će u ponedjeljak, 28. septembra, biti svečano otkriven spomenik posvećen knezu Lazaru.

Svečano otkrivanje spomenika zakazano je za 19.00 časova.

"Svečanost će biti upotpunjena bogatim kulturno-umjetničkim programom. U ulozi kneza Lazara nastupiće glumac Ivan Vučković, učestvovaće umjetnica Ivana Žigon, dok će Anđela Kulić etno pjesmama dočarati duh Kosova i Metohije", navode iz Gradske uprave.

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