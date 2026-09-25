Poznato kada će biti otkriven spomenik knezu Lazaru u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Banjaluci će u ponedjeljak, 28. septembra, biti svečano otkriven spomenik posvećen knezu Lazaru.
Svečano otkrivanje spomenika zakazano je za 19.00 časova.
"Svečanost će biti upotpunjena bogatim kulturno-umjetničkim programom. U ulozi kneza Lazara nastupiće glumac Ivan Vučković, učestvovaće umjetnica Ivana Žigon, dok će Anđela Kulić etno pjesmama dočarati duh Kosova i Metohije", navode iz Gradske uprave.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
6 h0
Banja Luka
6 h0
Banja Luka
21 h1
Banja Luka
1 d0
Najnovije
Najčitanije
15
25
15
21
15
15
15
14
15
07
Trenutno na programu