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"U Banjaluci poskupljuje javni prevoz nakon izbora"

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25.09.2026 09:03

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"У Бањалуци поскупљује јавни превоз након избора"
Foto: ATV

U Banjaluci korisnici gradskog prevoza mogu očekivati skuplju kartu nakon 4. oktobra, poručuje stručnjak za bezbjednost saobraćaja, Milenko Jaćimović.

Da li će Banjalučani uskoro plaćati veće cijene karata gradskog prevoza? Ovo je pitanje kojim se nadležni u Gradskoj upravi Banjaluka još uvijek ne bave. Izgleda da čekaju zvanično poskupljenje kako bi se pravdali globalnim promjenama, umjesto prevencije.

Poskupljuje prevoz u Banjaluci?

„Moramo reći da gradska vlast mudro šuti. Gorivo je došlo do četiri marke i po onoj formi koju je Grad potpisao sa prevoznicima, prevoznici su već trebali da traže po toj formuli poskupljenje cijene karte. To se šuti, očekujte to odmah poslije izbora da se pojavi poskupljenje gradskog javnog prevoza, a to će dodatno demotivisati naše Banjalučane da koriste autobuse i gradski prevoz“, poručuje Milenko Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja.

Podsjećamo, direktor Autoprevoza je i sam poručio da ukoliko gradska ili republička vlast preuzme na sebe trošak poskupljenja, do dizanja cijene, neće doći. Za to vrijeme Grad uvodi testne električne autobuse, najavljuje i tramvaje, a o poskupljenjima ni riječi.

"Do 10. u mjesecu se podnosi zahtjev za poskupljenje ako su se ispunili uslovi. Ako ostane ovako jesu. Uvijek postoji opcija da poskupljenja ne bude ukoliko državna ili lokalna samouprava preuzmu trošak poskupljenja na sebe i plate umjesto građana", rekao nam je Dejan Mijić, direktor Autoprevoza.

Kako Mijić navodi, svakako bi najbolja opcija bila uključivanje institucija, kako bi se olakšalo građanima jer uz druga poskupljenja ovo bi im moglo otežati svakodnevnicu.

"Ja takođe mislim da bi u ovom momentu to bilo najbolje, jer mislim da bi za građane još jedno poskupljenje, pored struje, vode, odvoza smeća, parkinga i ostalog bilo previše", zaključuje Mijić.

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Tagovi :

Banja Luka

Autoprevoz

Gradski prevoz Banjaluka

Milenko Jaćimović

Dejan Mijić

Draško Stanivuković

Gradska uprava Banjaluka

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