Logo

"Nekorektno i bezobrazno": Mještani banjalučkog naselja izašli da zaustave radove

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.09.2026 20:48

Komentari:

1
Дино парк
Foto: ATV

Dino park opet je krenuo u potragu za svojom idealnom lokacijom. Čini se da su to ovaj put Krčmarice, bar tako misle mještani. Nisu bili oduševljeni iznenađenjem, jer ih o radovima niko nije obavijestio, pa su izašli da ih zaustave.

"Juče su se pojavile mašine bez natpisa. Kamion, bager nikakve oznake nema. Juče smo pitali da dobijemo informaciju šta se radi – rekli su da ne mogu reći šta se radi. Evo, danas ste i vi bili svjedoci kad je bagerista rekao da ne zna ko ga je poslao, da ne zna koja firma radi i da ne zna šta radi", rekao je Miladin Maličević, mještanin.

A kopa se na svega nekoliko metara od dječijeg igrališta. Igrališta koje su, kažu mještani, uređivali i održavali sami, jer iz Grada tu godinama niko nije dolazio.

"Ja sam otac četvero maloljetne djece i svako veče se igraju tu. Mislim da ovo stvarno nema nigdje. Da je bar obilježeno - dijete može potrčati za loptom, upasti. Mislim da je stvarno krajnje nekorektno, u jednu ruku možda i bezobrazno", rekao je Danijel Marković, mještanin.

Mještani godinama upozoravaju i na stari objekat Društvenog doma koji se urušava, ali niko od nadležnih iz Gradske uprave nije reagovao.

Отворена нова хала у Орлу

Društvo

Utrošena tri miliona KM: Otvorena nova hala u Orlu

"Mnogo je prioriteta u ovoj mjesnoj zajednici, počevši od rekonstrukcije glavne saobraćajnice, postavljanje nastrešnice na autobuskim stajalištima, rekonstrukcija osnovne škole, pa i sanacija klizišta u ulici Zdravka Dejanovića koje ugrožava i bezbjednost samih ljudi", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Iz Gradske uprave nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Ovaj park već ima bogato iskustvo sa promjenom adrese. Nekoliko lokacija je već bilo u planu, ali su mještani tih naselja svaki put imali primjedbe, pa se potraga za mjestom na kojem će dinosaurusi konačno dobiti svoj dom nastavila.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dino park

Banjaluka

Komentari (1)

Više iz rubrike

Невенка Маглајлић

Banja Luka

U Banjaluci sahranjena profesorka Nevenka Maglajlić: Preminula u 100. godini

3 h

0
Да ли ће Бањалучани ускоро плаћати веће цијене карата градског превоза?

Banja Luka

Da li će Banjalučani uskoro plaćati veće cijene karata gradskog prevoza?

7 h

3
Огласила се Електрокрајина: Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Banja Luka

Oglasila se Elektrokrajina: Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

14 h

0
Електрични аутобуси Бањалука

Banja Luka

Banjaluka: Stigli električni autobusi

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Sutra se slavi Teodora Aleksandrijska: Jedan običaj se posebno odnosi na muškarce

20

54

Minić: Blanuša nije pobjegao od mene i TV duela, pobjegao je od naroda

20

48

"Nekorektno i bezobrazno": Mještani banjalučkog naselja izašli da zaustave radove

20

37

Pojavila se fotografija Slobe Vasića u monaškoj mantiji: Oglasila se njegova supruga i sve objasnila

20

31

Bijele kvržice oko očiju mogu biti znak opasnog stanja: Doktor upozorava

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima