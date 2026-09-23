"Nekorektno i bezobrazno": Mještani banjalučkog naselja izašli da zaustave radove

Dino park opet je krenuo u potragu za svojom idealnom lokacijom. Čini se da su to ovaj put Krčmarice, bar tako misle mještani. Nisu bili oduševljeni iznenađenjem, jer ih o radovima niko nije obavijestio, pa su izašli da ih zaustave.

"Juče su se pojavile mašine bez natpisa. Kamion, bager nikakve oznake nema. Juče smo pitali da dobijemo informaciju šta se radi – rekli su da ne mogu reći šta se radi. Evo, danas ste i vi bili svjedoci kad je bagerista rekao da ne zna ko ga je poslao, da ne zna koja firma radi i da ne zna šta radi", rekao je Miladin Maličević, mještanin.

A kopa se na svega nekoliko metara od dječijeg igrališta. Igrališta koje su, kažu mještani, uređivali i održavali sami, jer iz Grada tu godinama niko nije dolazio.

"Ja sam otac četvero maloljetne djece i svako veče se igraju tu. Mislim da ovo stvarno nema nigdje. Da je bar obilježeno - dijete može potrčati za loptom, upasti. Mislim da je stvarno krajnje nekorektno, u jednu ruku možda i bezobrazno", rekao je Danijel Marković, mještanin.

Mještani godinama upozoravaju i na stari objekat Društvenog doma koji se urušava, ali niko od nadležnih iz Gradske uprave nije reagovao.

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"Mnogo je prioriteta u ovoj mjesnoj zajednici, počevši od rekonstrukcije glavne saobraćajnice, postavljanje nastrešnice na autobuskim stajalištima, rekonstrukcija osnovne škole, pa i sanacija klizišta u ulici Zdravka Dejanovića koje ugrožava i bezbjednost samih ljudi", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Iz Gradske uprave nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Ovaj park već ima bogato iskustvo sa promjenom adrese. Nekoliko lokacija je već bilo u planu, ali su mještani tih naselja svaki put imali primjedbe, pa se potraga za mjestom na kojem će dinosaurusi konačno dobiti svoj dom nastavila.