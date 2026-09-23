Majka i troje djece poginuli u požaru

Majka i troje djece stradali su u požaru porodične kuće u utorak na trgu Stoun u Botlu kod Liverpula.

Eliša Brabin (36) i njena djeca Leo (16), Elis (8) i Prudens (7) preminuli su nakon što se vatra rano ujutro brzo proširila njihovom kućom.

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Tačan uzrok požara još se istražuje.

Izjava porodice

Članovi porodice odali su počast stradalima i poručili da su shrvani te da će se posljedice ovog gubitka "osjećati zauvijek".

U saopštenju su naveli da je "Eliša bila predana i brižna majka", a da su njihova "divna djeca, Leo, Elis i Prudens, bila neizmjerno voljena".

"Shrvani smo gubitkom Eliše, Lea, Elisa i Prudens", stoji u izjavi.

"Eliša je bila naša voljena kćerka, supruga, majka, sestra, teta, nećaka i sestrićka. Bila je predana majka koja je živjela za svoju djecu. Oni su bili cijeli njen svijet, a nama je značila sve", dodali su.

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U izjavi se dalje navodi: "Naša divna djeca, Leo, Elis i Prudens, bila su neizmjerno voljena i donijela su toliko radosti, sreće i ljubavi u našu porodicu. Ispunili su nam živote smijehom i dragocjenim uspomenama koje ćemo zauvijek čuvati".

"Tragični gubitak Eliše i naše troje dragocjene djece potpuno nas je slomio. Svi su nam oduzeti prerano. Gubitak koji proživljavamo je nezamisliv, a posljedice će naša obitelj osjećati zauvijek".

Porodica je zamolila za privatnost dok tuguju.

"Željeli bismo zahvaliti svima na ljubaznosti, podršci i razumijevanju", poručili su.

Reakcije zajednice

Počast stradalima odale su i komšije te prijatelji. Rejčel, koja je odrasla u blizini stradale majke, rekla je za BBC:

"Usrećivala je svoju djecu, sve je radila za njih".

Dodala je: "Bili su voljeni. Ovo je stvarno, stvarno tužno".

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Nakon što je ostavila cvijeće blizu policijske ograde oko trga, izjavila je:

"Čak i da je nisam poznavala, svejedno bih došla odati počast jer su mala djeca izgubila živote, kao i njihova majka. Ovo je razorilo cijelu porodicu".

Loti Nambombe, koji se nakon požara brine o porodičnom psu, rekao je:

"Mi smo zajednica. Slomljeni smo. Ovo boli".

Nambombe je pokrenuo internetsku stranicu za prikupljanje pomoći za porodicu, na kojoj je do srijede prikupljeno više od 5000 funti.

"Svi samo žele nekako pomoći, to je naša dužnost kao komšija i kao zajednice", kazao je.

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Nambombe je ispričao kako su stanovnici istrčali na ulicu čim su čuli vrištanje nakon izbijanja požara.

"Neki od ljudi ovdje su pravi heroji. Pokušavali su utrčati unutra, donijeti ljestve ili razbiti prozore kako bi izvukli stanare. Ljudi su rizikovali vlastite živote pokušavajući pomoći", rekao je.

Gradonačelnik šireg područja Liverpula Stiv Roteram u razgovoru za BBC Radio Mersisajd komentarisao je situaciju.

"U zajednicama o kojima govorimo postoji snažna povezanost, posebno u Botlu i sličnim mjestima, to je vrlo, vrlo snažan identitet. Siguran sam da će zajednica učiniti sve što može kako bi pomogla ostatku porodice", izjavio je.