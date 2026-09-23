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Kako dinstati luk bez neprijatnog mirisa po cijelom stanu?

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23.09.2026 22:05

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Исјечени црни лук који се пржи у тигању.
Foto: Filipp Romanovski/Pexels

Dva dana poslije sarme, jakna u hodniku i dalje miriše na kuhinju. Dinstanje luka je kod nas osnova skoro svakog jela, ali cijena je miris koji se uvuče u zavjese, peškire i kosu.

Aspirator tu ne pomaže mnogo kada se miris već proširi po kući. Problem možda nije u ringli, već u onome što uradite sa lukom prije nego što je uopšte upalite. Postoji jedan korak koji traje deset minuta, a može značajno da smanji miris tokom dinstanja.

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Potopite isjeckan luk u hladnu vodu na 10 minuta

Isjeckajte luk, stavite ga u činiju i prelijte hladnom vodom tako da bude potpuno prekriven. Ostavite ga oko deset minuta, pa dobro ocijedite i osušite kuhinjskim papirom.

Ovaj korak može da ublaži njegovu jačinu i oštrinu, posebno ako vam sirov luk mnogo smeta za oči i nos. Ako želite da probate ovaj način, važno je da luk posle potapanja dobro osušite prije nego što ga stavite u tiganj.

Kako da dinstate luk bez jakog mirisa?

Ne morate da ga pržite na najjačoj vatri. Zagrijte ulje ili mast na umjerenoj temperaturi, ubacite luk i zatim smanjite temperaturu. Dinstajte ga polako dok ne omekša i postane staklast.

Poklopac može pomoći da se para manje širi po kuhinji, a još bolje je da tokom kuvanja otvorite prozor i zatvorite vrata prema hodniku i drugim sobama. Tako miris ostaje više u kuhinji i lakše se izbacuje napolje.

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Šta još možete da uradite protiv mirisa luka?

Ako imate aspirator, uključite ga čim počnete sa kuvanjem, a ne tek kada se miris već proširi. Otvoren prozor takođe mnogo znači, naročito ako vazduh može direktno da izađe iz kuhinje.

Kesu sa ljuskama i ostacima luka iznesite odmah, a tiganj, dasku i nož operite čim završite. Miris se često zadrži upravo na ostacima hrane i masnim površinama.

Za ruke pomaže dobro pranje sapunom, a možete ih protrljati i o predmet od nerđajućeg čelika pa ponovo isprati. Ako vam miris ostane u kuhinji, provjetravanje je ipak najjednostavnije rješenje.

Sitnice koje mogu napraviti razliku

Luk nemojte gnječiti tupim nožem. Oštar nož ga urednije siječe i manje ga gnječi, pa će i priprema biti prijatnija.

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Nemojte ni praviti od njega kašu ako vam je cilj dinstanje. Krupnije, ujednačene kockice ili tanke trake sasvim su dovoljne, a luk će se ravnomjerno spremiti.

Najvažnije je ipak da ne pregrijete tiganj. Kada luk naglo počne da cvrči i tamni, miris će biti mnogo izraženiji. Tiša vatra, dobar aspirator i otvoren prozor često će uraditi više nego bilo koji kućni preparat.

(Krstarica)

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Tagovi :

crveni luk

dinstanje luka

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