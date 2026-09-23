Minić: Građani pokazali ogromnu podršku SNSD-u

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je iz Nove Topole da su građani večeras pokazali ogromnu podršku SNSD-u i njegovim kandidatima.
Minić je građanima večeras govorio i o ekonomskim i socijalnim mjerama, navodeći da se životni standard građana gradi kroz redovne isplate plata i penzija, boračkih dodataka, poljoprivrednih podsticaja i drugih davanja.
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Gradiška odlučna da Minić i Cvijanović, zajedno sa Dodikom, nastave da grade Srpsku
Želim da vam isporučim stabilnost, a stabilnost podrazumijeva i bezbjednost", rekao je Minić.
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