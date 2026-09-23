Gradiška odlučna da Minić i Cvijanović, zajedno sa Dodikom, nastave da grade Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Nova Topola i Gradiška odlučni su da Savo Minić i Željka Cvijanović, zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom, nastave da grade, razvijaju i brane Republiku Srpsku.
"Gradiška i Nova Topola bili su uvijek posebna mjesta koje smo istinski voljeli i gradili. To najbolje pokazuju ovi ljudi koji su uvijek bili tu za nas i koji vole Republiku Srpsku", istaknuto je na predizbornoj tribini.
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U Novoj Topoli sam večeras vidio snagu i podršku naroda koji zna šta hoće. Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 23, 2026
I poslije izbora nastavljamo da radimo: da razvijamo Gradišku, ulažemo u Novu Topolu i završavamo poslove koji su važni za ljude ovog kraja. pic.twitter.com/nQjXPd6LxO
"Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na tribini ove političke partije u Novoj Topoli kod Gradiške. U Novoj Topoli sam večeras vidio snagu i podršku naroda koji zna šta hoće. I poslije izbora nastavljamo da radimo: da razvijamo Gradišku, ulažemo u Novu Topolu i završavamo poslove koji su važni za ljude ovog kraja", rekao je lider SNSD-a, Milorad Dodik.
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