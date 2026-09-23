Gradiška odlučna da Minić i Cvijanović, zajedno sa Dodikom, nastave da grade Srpsku

Nova Topola i Gradiška odlučni su da Savo Minić i Željka Cvijanović, zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom, nastave da grade, razvijaju i brane Republiku Srpsku.

"Gradiška i Nova Topola bili su uvijek posebna mjesta koje smo istinski voljeli i gradili. To najbolje pokazuju ovi ljudi koji su uvijek bili tu za nas i koji vole Republiku Srpsku", istaknuto je na predizbornoj tribini.

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Naglašeno je da je SNSD u Lijevču uvijek imao iskrenog saveznika, a podrška koju ovd‌je osjećaju obavezuje ih da rade još više

U Novoj Topoli sam večeras vidio snagu i podršku naroda koji zna šta hoće. Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora.



I poslije izbora nastavljamo da radimo: da razvijamo Gradišku, ulažemo u Novu Topolu i završavamo poslove koji su važni za ljude ovog kraja. pic.twitter.com/nQjXPd6LxO — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 23, 2026

"Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na tribini ove političke partije u Novoj Topoli kod Gradiške. U Novoj Topoli sam večeras vidio snagu i podršku naroda koji zna šta hoće. I poslije izbora nastavljamo da radimo: da razvijamo Gradišku, ulažemo u Novu Topolu i završavamo poslove koji su važni za ljude ovog kraja", rekao je lider SNSD-a, Milorad Dodik.