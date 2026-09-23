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Dodik: Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora

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23.09.2026 23:05

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Додик у Русији у званичној посјети
Foto: Srna

Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na tribini ove političke partije u Novoj Topoli kod Gradiške.

- U Novoj Topoli sam večeras vidio snagu i podršku naroda koji zna šta hoće. I poslije izbora nastavljamo da radimo: da razvijamo Gradišku, ulažemo u Novu Topolu i završavamo poslove koji su važni za ljude ovog kraja - dodao je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Izbori 2026

Gradiška

Nova Topola

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