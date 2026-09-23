Dodik: Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora

U Novoj Topoli sam večeras vidio snagu i podršku naroda koji zna šta hoće. Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora.



I poslije izbora nastavljamo da radimo: da razvijamo Gradišku, ulažemo u Novu Topolu i završavamo poslove koji su važni za ljude ovog kraja. pic.twitter.com/nQjXPd6LxO