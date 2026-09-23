Dodik: Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora

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Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na tribini ove političke partije u Novoj Topoli kod Gradiške.
- U Novoj Topoli sam večeras vidio snagu i podršku naroda koji zna šta hoće. I poslije izbora nastavljamo da radimo: da razvijamo Gradišku, ulažemo u Novu Topolu i završavamo poslove koji su važni za ljude ovog kraja - dodao je Dodik.
U Novoj Topoli sam večeras vidio snagu i podršku naroda koji zna šta hoće. Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 23, 2026
I poslije izbora nastavljamo da radimo: da razvijamo Gradišku, ulažemo u Novu Topolu i završavamo poslove koji su važni za ljude ovog kraja. pic.twitter.com/nQjXPd6LxO
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